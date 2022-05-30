洛杉磯疫期盛行養寵物 狗咬人事件惹爭議

日前在羅斯密的社區公園發生一起狗咬傷人的事件。（讀者提供）

羅斯密（Rosemead）的社區公園近日發生一隻寵物狗失控咬傷一名女性的事件，讓民眾引發警惕。疫情期間養狗人士倍增，在社區馬路和公園常能看到大小狗出行，有些主人不牽狗繩，任狗四處奔跑，有些狗甚至衝到陌生人前面狂叫，讓怕狗的人膽戰心驚，不知道如何自衛。

日前在羅斯密的社區公園發生一起狗咬傷人的事件，一對夫婦牽著大狗在步道 上散步，大狗突然失控咬傷了一名女性，引來警察 和消防員到場。這名女性被送到醫院救治，目前還不清楚其傷勢。

當地華人 居民Tina劉表示，不知什麼時候開始，這裡每天傍晚時分宛如狗狗的聚會場所，民眾牽著大小不同品種各異的狗狗來這裡散步。如果主人能掌控自己的狗，也算人狗和諧共處的畫面。但有的主人一人牽五六隻狗，或者狗體型碩大，難免有失控場面，讓怕狗的人尤其是長者很害怕。

華人李女士也有過類似經歷，她日前周末帶著小娃走步道，遠處一個人沒牽狗繩，看見他們後才套上狗繩，可是走過後又放開了。結果那隻狗就回頭一下朝他們跑過來。李女士說，當時她很害怕，趕緊抱起娃，想著狗要咬就把背給它咬。還好狗沒有攻擊，狗主人跑過來道歉，說狗不咬人，只是喜歡小孩。等他們走後，她才發現自己開始渾身打顫，萬一遇到更兇猛的狗該怎麼辦？

她說，狗主人肯定覺得自家的狗無比乖巧不會傷人。但狗畢竟是動物，看到陌生人會有什麼反應，誰也無法保證。平日步道上有狗屎沒人清理也能忍，一群狗和主人阻礙道路也能忍，但是步道是給大家散步用的，尤其這裡有很多老人家走路都顫顫巍巍的，如果真有一隻大狗將他們撲到，即使狗不是惡意，後果也不堪設想。

有市民表示希望羅斯密市府能專門開闢狗公園，避免發生人狗衝突，尤其保護那些怕狗的人。華人江先生說，狗是人類的朋友，但不是每個人都必須把狗當作人類的朋友。有些人天生就怕狗，有些大型狗站起來比人還高。希望市府能有更好的措施，平衡愛狗人和怕狗人的訴求。

律師劉龍珠表示，如果因為狗主人的疏忽和縱容，導致狗將人咬死，狗主人可能會被判過失殺人罪，尤其是那些攻擊性的狗，或發生過傷人事件的狗。之前舊金山就發生狗咬死人、狗主人被判四年的案例。如狗咬傷人，狗主人也可能會涉及刑事犯罪。

羅斯密市府公共安全經理Wayne Co表示，該市禁止任何狗在沒有牢固牽引繩控制下離開住所。在戶外場所，拴狗牽引繩長度不超過六呎，且由有能力的人安全和持續的控制，除非狗被限制在車裡。另外狗主人也有責任清除動物糞便，不能棄在公共場合。羅斯密社區公園有提供收納狗糞便的袋子。