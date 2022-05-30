視覺藝術協會 網上悼六四

視覺藝術家協會5月29日下午，舉辦第33屆紀念六四事件暨榮譽頒獎線上活動。（會議截屏）

視覺藝術家協會（Visual Artists Guild）5月29日（周日）下午，舉辦第33屆紀念六四事件暨榮譽頒獎線上活動。當天活動中，眾多參與者手持蠟燭、手機閃光燈紀念六四運動，並支持發生在世界各地的民主運動。

視覺藝術家協會主席劉雅雅(Ann Lau)表示，1989年在天安門廣場爆發的大規模示威遊行，是一場由學生領導的民主運動，但遭受政府殘酷鎮壓，「希望人們不要遺忘真相，6月4日是一個決定性的日子，讓我們記住那些犧牲生命的人，被流放的人，記住那個閃亮的時刻。」

國際特赦組織 (Amnesty International）Vincetn De Stefano在當天的活動中表示，俄羅斯 入侵烏克蘭 ，引發了自二次世界大戰以來歐洲最嚴重的人權和難民危機，嚴重違反國際人道主義法和人權法，「他們非法殺戮傷害平民、破壞基礎設施、襲擊醫院和學校、封鎖平民急需的援助，所有這些都構成戰爭罪。」

國際特赦組織呼籲俄羅斯政府停止襲擊烏克蘭境內的平民，遵守國際人權法和人道主義法，立即結束對烏克蘭人民的戰爭。 Stefano 同時指出，在這場戰爭中，俄羅斯官方媒體散佈虛假信息，政府公然違反個人的言論自由權。

香港 運動領袖朱牧民 （Samuel Chu）表示，香港聯盟的組織已被迫解散，其領導人被關押，但聯盟扮演的角色繼續活在許多人的記憶和良心中，希望有一天能再次相聚。中國婦女權利（ Women’s Rights in China）主席張菁（Jing Zhang），向與會者介紹了發生在中國江蘇的鐵鍊女的悲慘故事。

當天的頒獎名單包括職業籃球運動員 Enes Kanter Freedom、香港聯盟支聯會鄒幸彤（Chow Hang-Tung）、 李卓人（Lee Cheuk-yan）、何俊仁（Albert Ho Chun-yan）。