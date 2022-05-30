拉古納伍茲 反仇恨示威

拉古納伍茲市居民熱烈響應反仇恨示威。（本報記者/攝影）

【拉古納伍茲市訊】拉古納伍茲退休社區附近各族裔居民，27日下午在距離發生槍案的日內瓦長老教會不遠處，舉行反仇恨示威，許多路過的車輛紛紛大鳴喇叭表示支持。當地居民計畫進一步舉行促進族裔互相了解的活動，並鼓勵居民以投票支持代表個人信念的民意代表。

主辦反仇恨示威的拉古納伍茲居民Sue Dearing表示，2020年5月在明尼蘇達州發生了非洲裔佛洛伊德（George Floyd Jr. ）因警察 不當逮捕致死事件之後，當地居民就發起了在市政府前舉行反仇恨示威，兩年來，每個月最後一個星期五下午4 時起，在車水馬龍的El Toro路旁舉牌示威，高調提醒民眾「此地不容許仇恨」。

反仇恨示威邀請當地各族裔社團加入，在仇亞情緒瀰漫時，也有華裔、韓裔 及日裔加入。兩個星期前在當地日內瓦教會發生槍擊事件後，許多人前往日內瓦教會前為捨身救人的鄭達志醫生獻花，「此地不容許仇恨」的標語也出現在鄭達志醫師的肖像四周，表達出居民共同的心聲。