我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

拉古納伍茲 反仇恨示威

蕭迪玉
拉古納伍茲市居民熱烈響應反仇恨示威。（本報記者/攝影）
拉古納伍茲市居民熱烈響應反仇恨示威。（本報記者/攝影）

【拉古納伍茲市訊】拉古納伍茲退休社區附近各族裔居民，27日下午在距離發生槍案的日內瓦長老教會不遠處，舉行反仇恨示威，許多路過的車輛紛紛大鳴喇叭表示支持。當地居民計畫進一步舉行促進族裔互相了解的活動，並鼓勵居民以投票支持代表個人信念的民意代表。

主辦反仇恨示威的拉古納伍茲居民Sue Dearing表示，2020年5月在明尼蘇達州發生了非洲裔佛洛伊德（George Floyd Jr. ）因警察不當逮捕致死事件之後，當地居民就發起了在市政府前舉行反仇恨示威，兩年來，每個月最後一個星期五下午4 時起，在車水馬龍的El Toro路旁舉牌示威，高調提醒民眾「此地不容許仇恨」。

反仇恨示威邀請當地各族裔社團加入，在仇亞情緒瀰漫時，也有華裔、韓裔及日裔加入。兩個星期前在當地日內瓦教會發生槍擊事件後，許多人前往日內瓦教會前為捨身救人的鄭達志醫生獻花，「此地不容許仇恨」的標語也出現在鄭達志醫師的肖像四周，表達出居民共同的心聲。

當天參加反仇恨示威的一位華人居民表示，自從新冠病毒以來，仇恨犯罪比過去增加76% ，而弱勢族群的亞裔及老人首當其衝，華人必須和社區內的其他族裔聯合起來，發揮「遠親不如近鄰」的精神，一起阻止仇恨思想在社區內蔓延。

退休社區華人居民參加反仇恨示威。（本報記者/攝影）
退休社區華人居民參加反仇恨示威。（本報記者/攝影）

華人 韓裔 警察

上一則

5月31日為世界無煙日 ASQ鼓勵華人戒煙

下一則

南加橙縣1車撞3童 車內驚現燃燒裝置

延伸閱讀

台駐美代表蕭美琴 代蔡英文哀悼教堂槍案受難者

台駐美代表蕭美琴 代蔡英文哀悼教堂槍案受難者
「台灣人社區感到不安」FAPA發表請願書追究教會槍擊案

「台灣人社區感到不安」FAPA發表請願書追究教會槍擊案

高球／伍茲PGA錦標賽首輪表現表現差 遷怒攝影師怒吼退後

高球／伍茲PGA錦標賽首輪表現表現差 遷怒攝影師怒吼退後
高球／PGA錦標賽首輪表現不佳 伍茲怒吼攝影師「退後」

高球／PGA錦標賽首輪表現不佳 伍茲怒吼攝影師「退後」
台灣人公共事務會：追究教會槍擊案後果

台灣人公共事務會：追究教會槍擊案後果
上周2起濫射 亞裔團體籲立法止槍枝暴力

上周2起濫射 亞裔團體籲立法止槍枝暴力

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了