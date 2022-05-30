亞太裔高峰會 致敬鄭達志醫師

加州州參議員閔大衛(中)表揚致力於回饋社區的亞太裔楷模。圖左起Mike Kent, Charlie Zhang, Allan Tea, Jennifer Wang, Dave Min, Raja Sethuraman, Ellen Ahn, Reina Cuthill及Teresa Lai。

【爾灣市訊】代表加州 第37選區的韓裔州參議員閔大衛(Dave Min)，28日在南海岸中華文化中心舉辦第一屆亞太裔高峰會(Empowerment Summit)，表揚對社區貢獻卓著的八位亞裔 楷模，希望在慶祝亞太裔傳統月之際，鼓勵更多亞裔下一代成為各行各業的領袖人物，並向捨身救人的橙縣鄭達志醫師致敬。

八位接受表揚的亞裔楷模包括亞美老人服務中心執行主任王頌茹(Jennifer Wang)、爾灣市警局局長Mike Kent、小樹苗蒙特梭立國際學校共同創辦人賴淑娜（Teresa Lai）、金都海鮮、燈籠餃子館及Hello Kitty咖啡廳總經理張錦發（Allan Tea）、柯斯塔梅沙市公共工程主管Raja Sethuraman、企業家張祥華(Charlie Zhang)、非營利組織Trellis社區發展部主任Reina Cuthill ，及韓裔社區中心主任Ellen Ahn。

獲有哈佛大學法學博士的閔大衛，原任教爾灣加大 法學院，2020年當選加州州議員。他表示，自己成長於80年代的北加州，身邊的亞裔楷模不多，電視名廚甄文達(Martin Yen)曾是他的偶像之一。目前州議會僅有兩位亞裔州參議員，今後需要更多亞裔投入政壇。

為了對抗新冠疫情引發的仇亞情緒，加州州政府撥款總額1億6650萬元的亞太裔公平預算，作為防治仇恨犯罪之用，閔大衛參與促成此項撥款案。他強調，希望今後州政府預算中有更多支持亞太裔的撥款。同時，他致力於提高教育撥款，使加州的公立學校經費從全美第41名上升到全美前十名。

為了向爾灣台灣基督長老教會槍擊案中捨己救人的鄭達志醫師致敬，閔大衛還邀請該教會牧師李輔仁，及共用教堂的日內瓦長老教會牧師Steven Marsh到場。閔大衛說，最近幾周來先後在超市、教堂、小學發生的槍案，顯示立法管制槍枝刻不容緩。去年他的提案SB264由州長簽字生效，成功終止在橙縣博覽會舉辦槍展，也是加州向立法管制槍枝邁出的一大步。

應邀出席亞太裔高峰會的包括爾灣市議員金太美(Tammy Kim)、艾格倫(Larry Agran)、爾灣學區教委余凱澤(Cyril Yu)、 柯斯塔梅沙市副市長Andrea Marr、托斯汀市市議員Beckie Gomez、Letitia Clark、托斯汀學區教委Allyson Demikolas、拉古納伍茲市議員Shari Horne及杭廷頓灘市市議員 Kim Carr等地方民選官員。