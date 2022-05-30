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亞太裔高峰會 致敬鄭達志醫師

蕭迪玉
加州州參議員閔大衛(中)表揚致力於回饋社區的亞太裔楷模。圖左起Mike Kent, Charlie Zhang, Allan Tea, Jennifer Wang, Dave Min, Raja Sethuraman, Ellen Ahn, Reina Cuthill及Teresa Lai。
加州州參議員閔大衛(中)表揚致力於回饋社區的亞太裔楷模。圖左起Mike Kent, Charlie Zhang, Allan Tea, Jennifer Wang, Dave Min, Raja Sethuraman, Ellen Ahn, Reina Cuthill及Teresa Lai。

【爾灣市訊】代表加州第37選區的韓裔州參議員閔大衛(Dave Min)，28日在南海岸中華文化中心舉辦第一屆亞太裔高峰會(Empowerment Summit)，表揚對社區貢獻卓著的八位亞裔楷模，希望在慶祝亞太裔傳統月之際，鼓勵更多亞裔下一代成為各行各業的領袖人物，並向捨身救人的橙縣鄭達志醫師致敬。

八位接受表揚的亞裔楷模包括亞美老人服務中心執行主任王頌茹(Jennifer Wang)、爾灣市警局局長Mike Kent、小樹苗蒙特梭立國際學校共同創辦人賴淑娜（Teresa Lai）、金都海鮮、燈籠餃子館及Hello Kitty咖啡廳總經理張錦發（Allan Tea）、柯斯塔梅沙市公共工程主管Raja Sethuraman、企業家張祥華(Charlie Zhang)、非營利組織Trellis社區發展部主任Reina Cuthill ，及韓裔社區中心主任Ellen Ahn。

獲有哈佛大學法學博士的閔大衛，原任教爾灣加大法學院，2020年當選加州州議員。他表示，自己成長於80年代的北加州，身邊的亞裔楷模不多，電視名廚甄文達(Martin Yen)曾是他的偶像之一。目前州議會僅有兩位亞裔州參議員，今後需要更多亞裔投入政壇。

為了對抗新冠疫情引發的仇亞情緒，加州州政府撥款總額1億6650萬元的亞太裔公平預算，作為防治仇恨犯罪之用，閔大衛參與促成此項撥款案。他強調，希望今後州政府預算中有更多支持亞太裔的撥款。同時，他致力於提高教育撥款，使加州的公立學校經費從全美第41名上升到全美前十名。

為了向爾灣台灣基督長老教會槍擊案中捨己救人的鄭達志醫師致敬，閔大衛還邀請該教會牧師李輔仁，及共用教堂的日內瓦長老教會牧師Steven Marsh到場。閔大衛說，最近幾周來先後在超市、教堂、小學發生的槍案，顯示立法管制槍枝刻不容緩。去年他的提案SB264由州長簽字生效，成功終止在橙縣博覽會舉辦槍展，也是加州向立法管制槍枝邁出的一大步。

應邀出席亞太裔高峰會的包括爾灣市議員金太美(Tammy Kim)、艾格倫(Larry Agran)、爾灣學區教委余凱澤(Cyril Yu)、 柯斯塔梅沙市副市長Andrea Marr、托斯汀市市議員Beckie Gomez、Letitia Clark、托斯汀學區教委Allyson Demikolas、拉古納伍茲市議員Shari Horne及杭廷頓灘市市議員 Kim Carr等地方民選官員。

爾灣加大 加州 亞裔

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