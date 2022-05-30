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六千萬筆無主財產待認領

記者啟鉻／洛杉磯報導
加州主計長辦公室提醒民眾領回自己的財產。（加州主計長辦公室）
加州主計長辦公室提醒民眾領回自己的財產。（加州主計長辦公室）

加州州府近日在華文媒體發布資訊，稱有超過6400萬筆屬於個人、組織的無人認領財產，呼籲所有者認領。華人律師表示，州府在華文媒體發布呼籲認領資訊，說明州府保管不少待認領財產中，可能來自華人群體。而有中國商人，因為長年在中國，在美帳戶多年沒有進出紀錄，也有可能被認為無主財產。

這則致無主財產所有者的通知，稱加州主計長正在為數百萬個人和企業守護現金、證券和貴重物品。根據法律，企業和機構必須在沒有賬戶活動或所有者聯繫的情況下（通常三年）移交財產，如銀行帳戶、未兌現支票、保險福利、股票、儲蓄債券和保管箱內的物品。

通知說，加州主計長辦公室有屬於6400多萬個人和組織的無人認領財產。多數財產認領申請可以電子方式提交。財產認領時間無時間限制。請與州主計長辦公室聯繫，獲取有關屬於您的財產數量或說明信息。可上網claimit.ca.gov或致電1-800-992-4647，可致電國語專線1-866-324-8747；粵語專線1-866-324-8754諮詢。

劉龍珠律師表示，通常州府保管的無人認領財產包括，無人繼承的遺產、無人認領福利等，之所以出現無人認領，有的是對有些財產無法處理，還有的沒有能力處理。

郝琦律師說，她自己就有多筆退款在信用卡帳戶，至少一年都沒有動，因為數額不大，連她自己都忘記了，最近經過友人提醒，才意識到。她說，實際上，在這些無主認領財產中，還包括被扣押車輛，也可能有一些屬於罪犯贓款贓物，若一直沒有人認領，這些東西就可能被充公。她表示，一些來自中國的商人，因為現在中國，在美帳戶多年沒有動過，也或會被認為無主財產。

加州 華人 福利

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