國殤日 亞市致敬退伍老兵 數千人及政要出席

數千名民眾28日參加在亞凱迪亞公園（Arcadia County Park）的國殤日紀念活動。（記者張宏╱攝影）

數千名民眾28日參加第24屆「向退伍軍人和家屬致敬」儀式，該項國殤日（Memorial Day）傳統活動在亞凱迪亞縣立公園（Arcadia County Park）舉行，洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）主持，國會眾議員趙美心 等政要出席。

巴格的攤位為民眾贈送各種防疫物品，她也和老兵及其家屬親切交談及合影。她表示，每年舉行這個活動都懷著同樣的心情，正是上一代的犧牲保證了下一代擁有自由的生活。國殤日不僅僅是一個長周末，需要大家對退伍軍人的奉獻表示感激，同時在他們生活遇到困難時給予關注。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，很多華人也是退伍老兵，她的父親生前也是一名軍人，參加過二戰。軍人們為國家奉獻，有人甚至獻出了生命，他們應該獲得尊重和認知。

亞市華裔副市長鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)長期以來一直支持退伍軍人，他表示，加州 是美國退伍軍人最多的地方，根據目前已知信息，有超過170萬退伍軍人在該州居住。另一方面，加州也有超過18萬現役軍人，在美國各州人數最多。這些曾為國家做出重大貢獻的退伍及現役軍人及他們的家屬，理應獲得民眾最崇高的敬意。

當天的活動內容豐富多彩，不僅有莊嚴的閱兵、鳴槍儀式，也有免費理髮、做指甲，現場還有二戰時期使用的坦克、歷史圖片展等各類攤位。洛縣政府人力資源部分也設置攤位，還有專為退伍軍人提供的實習機會，現場有退伍軍人接受面試。

亞市民眾Linda李表示，她幾乎每年都會來參加這個活動，今年帶孩子一起來接受愛國教育。現場還有各種攤位提供實用資訊，有些攤位還有抽獎和遊戲，小孩玩得很開心。