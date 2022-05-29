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河濱縣3匪入室搶劫 裡應外合未得逞

記者啟鉻╱河濱綜合報導
兩名男女歹徒入室搶劫被挫敗。（河濱縣警方提供）
兩名男女歹徒入室搶劫被挫敗。（河濱縣警方提供）

南加內陸河濱縣日前發生一起入室搶案，二女一男嫌犯均不滿20歲，其中一女還是未成年人。令人震驚的是，二女劫匪與屋主還是熟人，策劃「裡應外合」。男性持槍歹徒在與屋主搏鬥中被繳械制伏，屋主在衝突中手指受重傷。

據KTLA報導，這起入室搶案發生在河濱縣派里斯市（Perris），位於市區Avishan街與Caltha Way交匯處（3000 block of Avishan Drive）。25日（周三）男屋主迎來兩名女熟人，分別是19歲的古鐵芮姿（Elizabeth Gutierrez）和她的16歲女伴。但屋主不知道，兩女此行是策劃招引另一名男子，「裡應外合」入室搶劫。

不久一個名叫德尼爾（Cameran Deneal）的19歲男子上門，自稱是兩女客的朋友。男子入內後就企圖攻擊屋主，拔出手槍恐嚇屋主給出現鈔。但受害屋主奮起搏鬥，從歹徒手中奪下槍將其制伏；報警後，警察趕到將歹徒控制。警方說，屋主在搏鬥中一根手指折斷，送醫治療無大礙。

另外兩名女子在警方到達前逃跑，躲在社區附近被拘捕，其中16歲女還謊報年齡，但警方仍確認她屬未成年人，被拘押在河濱縣少年懲教所。兩名19歲的男女各自被控涉嫌四項重罪：犯罪共謀、一級入室搶劫重罪、二級搶劫及致命武器攻擊。

當地社區居民對連續發生入室搶案很不安，該起入室搶劫案是當地二周內的第二起，也是自4月10日以來河濱縣發生的第六起入室搶案。

河濱縣警局發言人索托表示，警方提示居民保持警覺，但派里斯市這起入室搶劫案屬於個案，與先前發生的多起入室搶案並無關聯。

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