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洛杉磯華埠中心可接種兒童輝瑞補強針

【洛杉磯訊】
洛杉磯華埠服務中心蒙特利公園市診所。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯華埠服務中心蒙特利公園市診所。（記者丁曙／攝影）

近日美國疾病管制中心(CDC)決定將接種新冠疫苗補強針年齡降低到5歲，並宣導5至11歲兒

童應於初次接種疫苗五個月後施打補強針。華埠服務中心即日起將提供兒童輝瑞(Pfizer) 補強針，成人則

有莫德納 (Moderna) 和輝瑞兩款疫苗補強針供選擇。

近期確診病例激增，CDC呼籲家長讓孩童施打疫苗或補強針，並強烈建議50歲以上成人，以及超過12歲且中度以上免疫功能低下者，在接種第一劑補強針後四個月施打第二劑。

據CDC統計，5至11歲年齡層的接種比例遠低於其他年齡層。華埠服務中心首席醫療長 Dr. Felix Aguilar表示，兒童接種第一劑新冠疫苗的副作用通常輕微且短暫，第二劑則常出現頭痛、疲倦感及注射部位痠痛，而補強針的副作用比第一劑更微弱，家長們不用過於擔心。而針對0至4歲的嬰幼童，預計6月中旬可提供輝瑞疫苗。

為協助緩解疫情，華埠服務中心已於各診所據點提供新冠肺炎疫苗及補強針免費接種，民眾也可免費領取居家快篩試劑。針對確診者，華埠服務中心可開出Paxlovid或Molnupiravir兩劑家用新冠口服抗病毒藥物處方。該藥物用於避免潛在高危險群確診者發展成重症。12歲以上確診者在經醫生評估後，便可取得該藥劑處方。

華埠服務中心診所據點如下：

華埠診所 - 767 N. Hill St., Suite 200, Los Angeles, CA 90012

華埠疫苗站(不須預約) - 711 W. College Street, Los Angeles, CA 90012

阿罕布拉診所 - 320 S. Garfield Ave., Suite 118, Alhambra, CA 91801

聖蓋博診所 - 555 W. Las Tunas Dr., San Gabriel, CA 91776

蒙市診所 - 855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754

欲瞭解更多資訊或預約疫苗接種，致電212-808-1792

疫苗 華埠 輝瑞

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