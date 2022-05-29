陳李琬若從政紀錄片首映 激勵華裔

陳李琬若是美國首位華裔、也是第一位亞裔市長，她從政生涯紀錄片「開船破浪：陳李琬若的故事」於26日在線首映，並舉辦了討論會。（資料圖）

陳李琬若（Lily Lee Chen )是美國第一位亞裔 、也是華裔 市長，她於1983年出任洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）市長。敘述她自台灣移民 美國，從政生涯紀錄片「開船破浪：陳李琬若的故事」（Rocking the Boat ：The Story of Lily Lee Chen）於26日午後在線首映，並舉辦了討論會。陳李琬若表示，只有將東西方文化融合一起，才能成功完成任何事情。

參與線上討論會的包括，主持人凌志慧（Lisa Ling)是記者和電視名人、陳李琬若、聯邦國會議員趙美心（Judy Chu ）、前美國駐尼泊爾大使張之香（Julia Chang Bloch）、Stop AAPI Hate聯合創辦人張華耀（Russell Jeung ）以及紀錄片導演楊子墨（Nox Yang）。

年逾八旬的陳李琬若強調，她認為從個人從政經歷，最重要的是能分享給大家，如何努力成為社區領袖，並只有將東西方融合在一起，就可以完成任何想要做的事情，更可以獲得成功！

趙美心在事先錄製好的視頻中說，當年陳李琬若競選蒙市市議員，進而擔任市長，正值原來久居社區非亞裔居民，對於新移民湧入尤其是亞裔移民，有著不滿和憤恨。但這些並沒有嚇阻陳李琬若前進。令人難以置信的，是她去參選市議員，並最終成為全美首位華裔，甚至亞裔女性市長。

在1970年代甚至到了90年代，張之香在多數場合及活動中，她都是唯一的華裔女性，她表示，在可怕新冠疫情中，出現了針對華裔甚至亞裔仇恨犯罪，而要採取的做法就是亞裔團結起來，大膽發聲，一起站出來反抗。

張華耀表示，針對日益增加亞裔歧視犯罪情況下，作為反對亞裔仇恨犯罪團體，亞裔至今仍被部分人視為「黃禍」（Yellow Peril），所以該團體作用愈加重要。