扶助小企業 洛杉磯設承包商計畫 提供擔保援助、融資、培訓

公共建設項目是一塊大餅，少數族裔小企業有資格分享。（CDABP）

由洛杉磯 市、洛杉磯縣和大都會 地鐵合作的洛杉磯區域計畫近日成立，全稱「承包商發展和擔保計畫」 (Contractor Development and Bonding Program，CDABP) ，旨在為代表性不足的小企業和承包商提供擔保援助、合同融資、技術支持、教育、培訓和其他服務，幫助他們投標以獲得基礎設施開發和其他公共建設項目。

洛杉磯縣增設區域CDABP，並創建CDABP 網站，擴大外展和支持服務，幫助承包商獲得政府投資 的基礎設施項目，以及分享去年底簽署的1.2 萬億元聯邦基礎設施投資計畫。

該CDABP計畫由 Merriwether & Williams Insurance Services (MWIS) 管理，該公司首席執行官 Ingrid Merriwether 表示，「洛杉磯是一個多元化地區，擁有眾多有創意的企業主，需要發揮他們的潛力並優化競爭，以使區域承包資金對地方經濟產生最大的影響。我們需要排除小型和多樣化團體獲得公共合同共同面臨的障礙，幫助在區域公共承包中創造更大的公平性。 」

他讚揚洛杉磯地區官員對CDABP 計劃的承諾和支持，「 CDABP 對政府機構和公眾來說是雙贏，幫助更多小型和多樣化公司競標公共工程項目，政府機構創造了一個擴大的公司競爭群體，可以產生更多的創造力和創新，降低合同成本，為納稅人節省大量資金。」

公共建設項目大小種類繁多。（CDABP）

擔保和獲得合同資金是小企業和少數族裔承包商參與投標，並成功拿到公共工程項目的主要障礙，CDABP 可以透過抵押擔保（collateral guarantees），來幫助小型和多樣化的企業獲得擔保債券（securing bonds），使他們有資格投標並獲得合同。此外，通過增加獲得合同資金的機會，可以緩解在開展業務的初始成本和後來收到進度付款之間，存在的現金流缺口負擔，這些缺口可能長達60天或更長時間。

此外，CDABP 還提供多種業務相關的技術援助、培訓、項目支持、網絡和配對，以及其他承包商的支持服務。受到協助的企業，包括弱勢、少數族裔、小型、女性和殘疾退伍軍人擁有的企業類別（即 DBE、MBE、SBE、WBE 和 DVBE），所有區域 CDABP 服務均免費提供給參與者，為他們提供更公平的競爭環境。

CDABP助少數族裔小企業競爭公共建設項目。（CDABP）

Birdi & Associates, Inc.是一家從事項目管理、電子安全系統和軟件開發的公司，加入CDABP計畫後，從洛杉磯世界機場簽下了數百萬美元的合同。該公司擁有者伯迪（Moninder Birdi）說，CDABP計畫幫助自己競標，並且成功拿下了以前沒有能力爭取的項目。他對區域計畫感到滿意，這將使許多小企業、納稅人和洛杉磯地區共同受益。

洛杉磯政府建立CDABP 計畫，旨在增加本地區小型、少數族裔和女性承包商的生意機會，鼓勵小型和多樣化的企業參與新的洛杉磯地區承包商發展和擔保計畫。更多信息請登錄區域 CDABP 網站 www.LAConDev.com，電郵地址：[email protected]，或致電 213-258-3000。