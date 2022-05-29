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全美10城通勤費最高 加州占半

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
全美十個通勤費最高的城市中，加州佔一半，南加州爾灣名列其中。（記者邵敏／攝影）
全美十個通勤費最高的城市中，加州佔一半，南加州爾灣名列其中。（記者邵敏／攝影）

隨著油價越來越高，通勤費用已成為上班族考慮成本的一個重要部分。有一項研究對全美各大城市排名，十個通勤費最高的城市中，加州占一半，南加州的爾灣（Irvine）年度通勤費用達到9526元，排名第八。

疫情逐漸穩定，很多企業的員工重新回到辦公室上班，但在汽油價格屢次創下歷史新高的情況下，開車上班的成本也在迅速增加。 Autoinsurance.org 的一項研究，按平均通勤成本對美國城市排名，發現東海岸和西海岸的員工在上班途中損失的薪水方面最糟糕。

全美十個通勤費最高的城市中，北加州佛利蒙(Fremont）年度通勤費高達1萬5005元，位居首位；舊金山通勤費是1萬3015元，新澤西州的澤西市(Jersey City )是1萬602元，維州（Virginia）的阿靈頓(Arlington)1萬385元，紐約1萬275 元，加州聖荷西（San Jose） 9813元，西雅圖（Seattle）9790元，南加的爾灣通勤費用達到9526元，加州奧克蘭（Oakland） 9176元，芝加哥年度通勤費是8033元，排名第十。

此外，全美最便宜的通勤城市是德州的 Lubbock，每年費用是2874元，這個城市的平均上班時間也最短，只有16 分鐘左右。這項研究使用了2019年美國人口普查社區調查的數據，確定上班族的平均通勤時間、收入和工作時間。

與數字營銷和電子商務機構 Skill Dollars 合作的 Hafsa Batool 指出，在通勤方面，對於不同收入的人群，成本影響並不相同，「工資越高就越不會注意到通勤成本，對於年收入10萬元的人來說，通勤費用低於1萬，那是一筆相對較小的開支；但如果每年賺3萬至5萬，同樣的費用就占到收入的25%或更多。」

通勤成本不僅是員工的考慮因素，也是雇主在面臨大辭職環境中需要考慮的。丕優研究中心（Pew Research Center）2022年3月的一項調查發現，63%的辭職者表示，低薪是他們做出辭職決定的一個重要因素。因此對於許多雇主而言，在沒有激勵措施的情況下，要求員工重返辦公室工作，將成為一個艱難的決定。

CouponNinja.com 的所有者Patrick Denver認為，拒絕提供混合工作模式，並強迫員工全職返回辦公室的公司，將難以留住員工，疫情期間許多員工意識到在家工作的自由是無法超越的，要求他們回辦公樓將非常具有挑戰性。

對於任何試圖節省通勤費用的人，AutoInsurance.org 建議探索其他交通方式，包括併車、共享汽車、騎自行車、使用公共交通工具或步行。專家還建議錯開上下班高峰時間以避免交通擁堵，並盡可能提前計劃停車的地方。

   

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