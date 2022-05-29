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加州駕駛高事故 酒駕超速是主因

【洛杉磯訊】
加州人被認為開車技術差。(Unsplash/Michael Jin)
加州人被認為開車技術差。(Unsplash/Michael Jin)

許多外州的人，可能對於加州的車況第一印象都是由電影「玩命關頭」（另譯：速度與激情）中的汽車追逐賽中所認識，也不自覺的把加州人套入其中，現實往往沒有那麼誇張，但也逃不了數據與專家們的分析，Quote Wizard、BankRate和Statistica分別對加州開車技術以不同的方面進行批判。

根據聯邦運輸部2月發布數據顯示，與去年同期相比，2021年前九個月的交通死亡人數增加12% ，加州則飆升了17.2%，其中有3723名駕駛者和乘客遇難。

Quote Wizard的數據顯示，加州被評為全美排名最差司機第四名，加州另外四個城市列為全國最差前十名，分別為河濱市（Riverside）、貝克斯菲（Bakersfield）、佛瑞斯諾（Fresno）和沙加緬度（Sacramento）。根據該公司指出，河濱市的司機皆因超速和其他違規行為而惡名昭著，而貝克斯菲則酒駕排名全美第三，該報告還指出，加州司機的事故和傳票數量排名全美第四，酒後駕車數量排名第五，超速罰單數量排名第37。

金融比較網站BankRate 2021年報告中更對加州批評了一番，他們指出，除了道路安全法規有問題之外，加州在駕駛技能方面也同樣有問題，高事故和違規則為兩項主要原因，光是2019年的因酒駕遭逮捕的人就有12萬0262 人，也是全美排名第一。

Statistica則指出，酒駕往往是最容易造成死亡的一個因素，在美國死亡於機動車事故的機率約為107分之一，而酒駕往往是最大原因之一。根據疾病控制中心2018年發布的年度報告顯示，在2009年至2018年期間，加州因酒駕造成的車禍共造成9,288人死亡，排名僅次於德州的1萬3,592人。

雖然近年來因酒後駕車造成的傷亡已顯著減少，但對於已造成的傷亡的家庭來說，並不能減輕他們的傷痛，聯邦政府正準備擬定幾項新法規來去防範酒駕的發生，但所有統計數據報告也強調一點，就是駕駛們需要改變態度，嚴肅思考酒駕的後果。

加州頻頻出車禍。（unsplash截圖）
加州頻頻出車禍。（unsplash截圖）

加州 車禍 德州

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