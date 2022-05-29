Tesla頻出事 車管局悶不吭聲

加州車管局長戈登對調查Tesla的Full Self-Driving（FSD）輔助駕駛系統，是否有潛在風險，一年後車管局仍然悶不作聲。（加州車輛管理局網站）

加州議會2021年5月要求車輛管理局（DMV），調查Tesla的Full Self-Driving（FSD）輔助駕駛系統是否有潛在風險，但是一年過去了，車管局 至今仍然悶不作聲。車管局長戈登（Steve Gordon）拒絕所有媒體訪問，當洛杉磯時報跑去要州長紐森給個說法時，紐森幕僚又推說車管局才能給答案，因此州府沒有答案就是沒有答案。

但當網路瘋傳，特斯拉 全美各地失誤畫面之際，就在南加人周遭的新港灘12日又傳出三死多傷的特斯拉事故，最初發起調查提案的參議會運輸委員會主席岡薩雷茲（Lena Gonzalez） 終於忍不下去了，正因為車管局毫無動作，又對議員訊問置之不理，因此她考慮啟動立法聽證程序。然而車管局對洛時的答案還是一樣，「調查仍在進行，有了結論會答覆」。

但當洛時汽車線記者Russ Mitchell深入追蹤後卻發現，原因很可能只是一個小小的法律漏洞。特斯拉售價1萬2000元的Full Self-Driving（FSD系統），雖然創辦人馬斯克（Elon Musk）一直宣揚就是全自駕系統，但在DMV定義中，卻只是「輔助系統」，使用時必須有駕駛輔助，才能避免意外。

因此，當其他定義為自動駕駛（autonomous-driving system）的廠商，如Waymo、Cruise、Argo、Motional、Zoox，不僅啟動時必須有專業試車員在場，而且每當系統失誤時，還必須鉅細靡遺向車管局通報，但定義為輔助系統的FSD，卻得以不受車管局監督，這也就是雖然特斯拉事故頻傳，但車管局卻不敢動作的原因。

洛時取得的文件顯示，局長戈登在2022年1月給參議員岡薩雷茲的信中坦承，因為FSD系統法律上必須有人力引導，因此車管局無法以自駕車 規定要求並介入。但四個月過去了，戈登當初承諾的「再檢視特斯拉適法性」依舊沒有下文，因此最終才會導致岡薩雷茲與媒體大動肝火。