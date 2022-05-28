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加州設毒品注射站 掀十多組織抗議

記者楊青／洛杉磯報導
十多組織27日聯合發聲反對SB57，遏制加州擬在主要城市設立毒品注射站。（記者楊青／攝影）
十多組織27日聯合發聲反對SB57，遏制加州擬在主要城市設立毒品注射站。（記者楊青／攝影）

SB 57法案倡導在加州多個大城市試點設立毒品安全注射站，配備醫護社工、戒毒指引、清潔設備，以期減少吸毒過量而導致的死亡個案。此案6月1日將在加州眾議會公共安全委員會聽證，但是面臨強大的反對聲浪。

加州緝毒人員協會 (CNOA)、加州正義公義協會 (OJE)、加州禁毒聯盟 (CCAD)、加州社區學院和大學警察局局長協會、患者權益倡導者聯盟、國際禁毒聯盟等十多個組織27日聯合發聲，反對加州SB57。他們指出，過去五年，每年都擊退類似的提案；但是這類提案又都會捲土重來。因此，持續而強力阻擋已成為當務之急。

當天發言的民主黨眾議員Jim Cooper指出，各國的證據已經證實，非法藥物注射場所造成更多的吸毒過量死亡，引發更多犯罪。SB 57與聯邦和加州法律背道而馳，現在是讓該法案的支持者住手的時候了。

加拿大毒品預防組織主席Chuck Doucette表示，關於注射站的設立可以減少吸毒過量死亡人數的說法是非常錯誤的，他舉例說，溫哥華的此類站點運營18年後，吸毒過量死亡人數增加了大約1000%。

加州麻醉品官員協會法律顧問John Lovell指出，各國的統計數字顯示，毒品注射站只有5%是持續用戶。換言之，絕大多數癮君子在注射站附近購買和使用重度毒品，引發超過想象的吸毒和犯罪。不幸的是，這種惡性循環的模式在世界範圍內復制，例如，根據歐洲毒品和毒癮監測中心 (EMDDA) 的數據，在荷蘭引入註射站五年後，吸毒過量死亡人數翻了一番。

加州和平組織聯合創始人、2022年州長候選人Michael Shellenberger見證舊金山聯合國廣場（市場街 1172 號）一帶的毒品注射站，附近地區已成了非法露天吸毒場所，癮君子在該處公開交易毒品和吸毒，至少兩個社區的毒品交易和使用正常化。他認為，舊金山的情況未來可能比葡萄牙和荷蘭更可怕。他強調，即使注射站暫時挽救癮君子的生命，但吸毒者仍然繼續吸毒，沒有家庭生活和工作，這非常不道德，對年輕人更是如此。

加州平等公義協會主席李少敏指出，由於SB57不要求吸毒者使用注射站治療，該法案的支持者基本上是在無恥地製造鴉片窩或非法吸毒中心。他表示，加州前州長布朗在2018年否決同一法案時強烈表示，「該法案的弊端遠大於可能帶來的好處。」他認為，加州以前沒有足夠的毒癮治療計畫，現有的975億元盈餘，應更多用於毒癮治療和預防，而不是設立毒品注射站。

李少敏進一步指出，毒品常導致偷盜搶劫甚至行凶，這些犯罪很大比例是毒癮的副產品，而亞裔和女性是此類犯罪最大的受害者。他認為，反對SB 57已不是黨派之爭，而是所有族裔、所有渴望生活正常和社會平安的老百姓都關注的問題。

加州 毒品 舊金山

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