饒影凡：主計長候選人 我最懂財經

加州主計長候選人、蒙特利公園市市議員饒影凡 (Yvonne Yiu，左）26日拜訪拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右），說明從政理念。（記者張宏╱攝影）

加州 主計長候選人、蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu）26日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴。她認為，在眾多主計長候選人裡，自己最懂財經，更了解改善加州財務狀況的方法和細節。

為競選主計長，她自掏腰包500萬元競選經費，在各大電視台打廣告。她說，這個錢花得很值得，很多人都開始認識她。這個錢如果只是投資 地產，回報率不一定比投資在自己身上更高。她了解金融背景的政治人物並不多，且她的客戶也不能捐錢給她。她在競選蒙市市議員前，就已實現財務自由後選擇退休，她目前不對外公開做生意，只是幫助老公管理金融理財的部分。

為蒙市發行債券 大幅節省利息

她在蒙市擔任市議員的這幾年，發行地方政府債券，鎖定較低的利息25年，為蒙市節省5500萬元利息支出。她希望擔任主計長後，能幫助更多城市改善財務狀況。主計長作為州長的左右手，管理州政府財務流出，這正好是她的強項，這是她選擇主計長這個職位競選的原因，也是她比其他候選人有優勢的地方。

饒影凡洛杉磯加大 (UCLA) 經濟系畢業，在Loyola Marymount大學獲工商管理碩士，取得賓夕法尼亞大學華頓商學院 (Wharton School U Penn) 認證的監管與合規專業證書，持有12個FINRA (NASD & NYSE) 證券執照，並任FINRA仲裁員。作為商業與金融專業人士，饒影凡有豐富的財務管理和投資經驗，她在40歲前成立個人證券商，管理超過10億元資產，還曾在嘉信理財和花旗銀行擔任財務顧問、在E*Trade 擔任分行經理，並在美林證券擔任區域經理。

懂金融有目標 看好納稅人的錢

她說，其他候選人多是律師和政治家，他們只有目標但沒有具體解決辦法，而她懂得金融，她對就任主計長後有明確目標和具體工作方向。包括她會擔當起監督職責，看守好納稅人的錢，同時她已錄製多期視頻教育大家如何理財。

她希望將科技融合經濟，促進州政府系統升級，同時結合科技，更有針對性的推出補助型消費券，讓有需要的人能夠使用這筆錢，也能促進就業和經濟，只有底層經濟狀況改善，才能改變治安。她是溫和的民主黨，她大體贊成目前州長紐森的財務花銷政策，因為加州現在需要花錢改善基礎建設，因此也增加就業。

饒影凡表示，通膨之下，理財方法因人而異。底層民眾只能節衣縮食，而中產可通過購買汽油和黃金的指數基金來平衡荷包和心態。而經濟狀況更好的人是投資地產，因為現在貸款利率還處於低點的尾聲，房產投資有槓桿效應。雖然有專家說股票 長期回報率不遜色於房產，但股票沒有房地產貸款的槓桿作用，且前提是你要選對的股票，才能有高回報率。