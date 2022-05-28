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38區州眾議員桑契斯訪哈岡 尋求連任

【哈仙達岡訊】
加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）24日走訪哈仙達岡，商討社區和民眾關心的問題。（方孝偉提供）
加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）24日走訪哈仙達岡，商討社區和民眾關心的問題。（方孝偉提供）

加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）24日走訪哈仙達岡，與當地居民舉行一個小時座談，商討社區和民眾關心的問題。座談會由哈岡華人協會會長方孝偉組織，哈岡前教委郭志主持。

加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez，前排左五）24日走訪哈...
加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez，前排左五）24日走訪哈仙達岡，與當地居民舉行一個小時座談，商討社區和民眾關心的問題。（方孝偉提供）

方孝偉表示，選區重畫之後，38選區加進了哈岡、羅蘭岡、核桃市、鑽石吧市、拉哈布拉（La Habra）市及拉哈布拉岡（La Habra Heights）市和亞裔聚居地區。桑契斯從2002年開始擔任聯邦眾議員，經驗及能力都不錯，最重要的是希望通過和民選官員的交流和溝通，讓華人社區的聲音及議題得到重視，對於至今並未建立獨立城市的哈岡和羅蘭岡來說，更為重要。

當天大家首先討論目前嚴重的通貨膨脹問題。桑契斯表示， 眾議院對通貨膨脹感受深刻。通脹主因是俄羅斯侵略烏克蘭，美歐主要國家對俄羅斯經濟制裁，石油及天然氣價格大漲，美國各州油價從四元漲至6.8元，民眾當然受影響。她認為，各州政府不可以只漲價，將多出的利潤放在口袋里，應該要具體規劃資金如何用在對企業支持對抗通貨膨脹。

洛杉磯港及長堤港卸貨工作及貨櫃車駕駛嚴重短缺問題要解決；物價及藥品價格要有效控制，否則通貨膨脹率8%左右，會嚴重影響居民生活。

對於華裔社區高度關注的治安和槍枝問題，桑契斯認為，如何有效控制槍枝及杜絕仇恨犯罪需要雙管齊下；當仇恨犯罪發生時須要向警方報案，也應該通知聯邦眾議員辦公室，他們可以主動追蹤，讓FBI或地方警察專案處理，有效運用經費，統計犯罪才能提出有效方法防止發生。

她認為，槍枝管制一直都是社區所觀注的焦點，需要大家共同努力才能達到一定效果。

對於哈岡未成立市，沒有市議員代表，該如何保障權益。她表示，許多社區未成立城市，聯邦預算還是可以撥款的，關鍵是要維持良好的溝通方式，才能運用到政府資源。

對於洛杉磯縣檢察長賈斯康處理刑事案件，未能達到改革目標，聯邦是否可以介入？桑契斯表示，聯邦及州的體系不同，對於地方執法及犯罪處理的問題，聯邦不能干涉；但在有些聯邦經費撥款的計畫，可以要求如何處理，否則不撥款的作法。

加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）（左）與哈岡華人協會會...
加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）（左）與哈岡華人協會會長方孝偉（右）。（方孝偉提供）
加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）24日走訪哈仙達岡，與...
加州38選區聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）24日走訪哈仙達岡，與當地居民舉行一個小時座談，商討社區和民眾關心的問題。（方孝偉提供）

通貨膨脹 眾議員 洛杉磯港

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