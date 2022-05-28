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華埠爭議公寓山景園 洛市議會同意啟動徵收計畫

編譯組／綜合報導
山景園租戶日前抗議。（資料照片）
山景園租戶日前抗議。（資料照片）

洛杉磯市華埠山景園（Hillside Villa）承租戶2020年就開始要求市府徵收該棟出租公寓，以避免房東漫天漲價。僵持兩年之後，洛市議會27日終於以12比0的票數同意啟動徵收計畫，不過住房局仍需先提供最新估價以供評估。

議會當天湧入不少現住戶，他們批評業主Thomas Botz根本是漫天喊價，租金今年6月竟然漲價兩至三倍。住在山景園26年的Alejandro Gutierrez告訴議員，2019年訂約的租金是每月1063元 ，但最近卻收到通知要漲到2660元，他不想無家可歸，但卻又拿不到Section 8補助。

承租戶的情緒在房東委任律師Patrick Hennessey準備發言時漲到最高，數十名租客高呼「騙子！騙子！騙子！」不讓他發言，會議暫停後重新開始，Patrick Hennessey這時開始強調，許多居民其實是可以申請Section 8補助的，因此沒有繳不起房租的問題。

不過除了部分租戶稍早已經表示，拿不到聯邦補助。市府住房局上周也曾表示，排隊等候的人實在太多，不少山景園租戶目前確實拿不到補助。另外，就算市府真能買下山景園，由於屋齡已高，屋況還需一筆經費改善，這也是難題之一。

山景園議案主推者為市議員卡迪洛（Gil Cedillo），但因為山景園的問題一直無法解決，因此他今年的連任之路面臨倡議人士Eunisses Hernandez的強力挑戰。卡迪洛當天強調，雖然土地徵收權一般都用在道路橋樑或學校的新建案上，但是洛市可以成為先驅者，收購住宅提供低收入戶居住。

山景園租戶日前抗議。（資料照片）
山景園租戶日前抗議。（資料照片）

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