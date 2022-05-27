洛新增6245確診 新冠後遺症嚴重

未來極有可能重頒口罩令。(unsplash)

洛杉磯縣26日新增6245例確診、九人死亡，住院人數從25日的410人，小幅增加到429人。過去兩周新增病例暴增66.4%，平均七天新增1萬2938例。許多專家也擔心隨著夏季到來，可能迎接新一波疫情。

洛縣 衛生局長費若（Babara Ferrer）表示，希望民眾能採取更多預防措施，尤其過去兩周，洛縣大部分地區廢水檢測到的新冠病毒幾乎翻了一倍。

加州 公共衛生局流行病學專家Alexander Yu 表示，雖然加州大部分地區廢水中新冠狀病毒水平都增加，但一些數據表明，確診率開始趨於平緩，加州上周平均每天有7954例，即每10萬名居民每周平均142例病例。與前一周僅增長2%。

洛縣儘管確診率已連續七週增加。但死亡人數仍保持低水平且穩定。聖地牙哥也出現類似趨勢，上周病例增加17%，較前一周增加39%。橙縣則下降6%，從每10萬名每周97例降至91例。

南加大(USC)流行病學感染科顧問黃重德醫師表示，新冠會逐漸走向流感化，但與感冒還是不同，許多病患在康復後還有許多後遺症，雖然很多歐美國家都放寬防疫規定策，但後續病症仍不容小覻。現在政府的一切決定皆有政治考量，可能會等到萬不得已時才會再重新頒布，希望民眾還是要繼續戴口罩 。

洛杉磯時報報導，許多人在康復後出現長期後遺症狀，甚至比最初感染期間更嚴重，費若呼籲民眾，希望大家在室內時配戴口罩，接種疫苗和加強免疫以降低染病機率，希望隨著越來越多的人利用疫苗和加強劑繼續提供的保護，每日死亡人數將保持在低水平。