購華埠出租公寓樓 業主獅子大開口

洛杉磯市議員卡迪洛的勝選或許關鍵，就在他選區內的華埠出租公寓Hillside Villa上。（Gil Cedillo╱臉書）

洛杉磯市華埠的出租公寓Hillside Villa案，紛擾兩年後仍然無解，租戶希望市府收購公寓，並當成低收 住宅出租，房東 除了大漲房租，還對市府開出高價，雖然市議會排定27日討論新的出價，但兩造間的差距仍大，是否能夠達成共識仍在未定之天。不過，華埠選區的市議員卡迪洛（Gil Cedillo）的連任與否可能全繫於此案，因為力主保護租客權益的對手，正在步步進逼。

Hillside Villa啟用於1989年，長期受到市府禁漲房租的限制，但在法令失效之際，房東Thomas Botz卻想在2020年一口氣大漲租金 ，寄望回收過去30年來少賺的錢。當市府2020年啟動收購計畫後，租金雖然又暫時凍結，但是房東又在最近發了通知，要收兩倍租金，這讓Hillside Villa再度躍上檯面。

但是市議會寄望市府收購Hillside Villa卻有兩道難關。第一道是市府先前的出價為6000萬元，但房東先是不肯賣，後來又改口要價9000萬元，中間的差價太大，就算27日重啟討論，並依最新估價再度開價，房東埋不埋單還不得而知。

另外，先不談一口價能不能換得房東首肯，就算市府真的買下公寓，未來可能還得花170萬元安置原住戶，部分住戶還得因改裝而暫時遷離，又會衍生更多開銷。

更別提，市府收購後，公寓將由住房管理局接手，想要續住的條件就是符合聯邦Section 8的安置資格，收入超過門檻的現住戶勢必得搬，如何不動現住戶，又能壓低Hillside Villa租金，勢必成為頭痛問題。雖然議員卡迪洛承諾大家都能續住，但是最終如何也充滿變數。

更何況到底有多少住戶算是低收者也有爭議。租戶維權團體主張，124戶中有113戶屬於低收，而且戶數近期內還會增加。但房東的委任律師說法卻大不相同，主張只有71戶符合Section 8規定，16戶要不是閒置就是已經按市價支付租金，深陷漲價紛爭的達37戶，如果市府不能給補助，他們就得自己想辦法。