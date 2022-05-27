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明星雷李歐塔睡夢中辭世 得年67歲 以「線民」角色成經典

編譯組／綜合報導
好萊塢明星雷李歐塔， 27日於睡夢中辭世。（ABC 7）
好萊塢明星雷李歐塔， 27日於睡夢中辭世。（ABC 7）

目前正在多明尼加共和國拍電影，以黑幫經典「四海好傢伙」（Goodfellas）聞名的好萊塢明星雷李歐塔（Ray Liotta），26日驚傳於睡夢中逝世，，留下女兒Karsen和未婚妻Jacy Nittolo。

其過世的消息很快傳遍各地，許多人紛紛湧入其社交媒體，表達對其哀悼之意。

城市新聞社（CNS）報導，根據Deadline和TMZ報導，雷李歐塔正在多明尼加拍攝一部名為「危險水域」（Dangerous Waters）電影。TMZ報導稱，其死因並無任何可疑之處。

雷李歐塔出生於新澤西州，1980年代參與過包括「散彈露露」（Something Wild）、「吾兄吾弟」（Dominick and Eugene），與凱文科斯納（Kevin Costner）合演熱門棒球預言「球場」（Field of Dreams）等。

其後成為超級巨星的他，在「好傢伙」中詮釋由黑幫變成線民的希爾（Henry Hill），該電影成為好萊塢極具特色的經典。聽到他的逝世消息，許多與其合作的好萊塢明星咸感震驚。

電影 好萊塢 新澤西州

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