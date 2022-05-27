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減少事故 畢柯立維拉立交分隔完工

記者張庭瑜／畢柯立維拉市報導
新完工的畢市新鐵路橋設有人行道、地下車道及鐵路橋。（記者張庭瑜╱攝影）
新完工的畢市新鐵路橋設有人行道、地下車道及鐵路橋。（記者張庭瑜╱攝影）

位於洛杉磯縣畢柯立維拉市（Pico Rivera）、耗資1億700萬元的杜菲街（Durfee Avenue）鐵路立交分隔工程，25日舉行剪綵儀式正式啟用，將可有效減少意外事故。

當天各級政府官員齊聚一堂，共慶一條兩線行的地下通道和一座鐵路橋竣工，該工程將取代之前杜菲街的危險鐵路公路交叉路口。這項工程是聖蓋博谷政府聯盟(SGVCOG)旗下的阿拉米達東區走廊工程計畫( ACE, Alameda Corridor East) 的一部分，歷時兩年完工。預計2025年時該鐵路會增加近一倍運輸量，有效改善貨運帶來的負面影響。

自1981年起，畢市原有舊鐵路閘道，每日汽車交流量達1萬3600輛，列車49班次，繁忙的交通流量，讓該路口曾發生十起交通意外，造成至少五人死亡。當地居民都因每日噪音，排放廢氣量，及時常的交通延誤苦不堪言，對於新工程竣工，許多居民十分興奮，紛紛到場拍照留念。

兩位聯邦眾議員桑契斯（Linda Sanchez）和納波利塔諾（Grace Napolitano）、加州交通委員馬丁尼茲 （Michele Martinez）和畢柯立維拉市市長桑契斯（Monica Sanchez）等人皆出席參與剪綵儀式。

桑契斯表示，該工程可幫助減少交通事故、挽救生命、減少碳排放。還將有助於緩解本地消費者和小企業在當地供應鏈系統中面臨的許多問題，因此她感到很榮幸能夠參與，並一同慶祝工程完工。

畢柯立維拉市杜菲街（Durfee Avenue）鐵路立交分隔工程揭幕儀式及頒發獎...
畢柯立維拉市杜菲街（Durfee Avenue）鐵路立交分隔工程揭幕儀式及頒發獎狀。（記者張庭瑜╱攝影）
參與民眾難掩興奮之情。（記者張庭瑜╱攝影）
參與民眾難掩興奮之情。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 眾議員 供應鏈

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