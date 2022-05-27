減少事故 畢柯立維拉立交分隔完工

新完工的畢市新鐵路橋設有人行道、地下車道及鐵路橋。（記者張庭瑜╱攝影）

位於洛杉磯縣畢柯立維拉市（Pico Rivera）、耗資1億700萬元的杜菲街（Durfee Avenue）鐵路立交分隔工程，25日舉行剪綵儀式正式啟用，將可有效減少意外事故。

當天各級政府官員齊聚一堂，共慶一條兩線行的地下通道和一座鐵路橋竣工，該工程將取代之前杜菲街的危險鐵路公路交叉路口。這項工程是聖蓋博谷政府聯盟(SGVCOG)旗下的阿拉米達東區走廊工程計畫( ACE, Alameda Corridor East) 的一部分，歷時兩年完工。預計2025年時該鐵路會增加近一倍運輸量，有效改善貨運帶來的負面影響。

自1981年起，畢市原有舊鐵路閘道，每日汽車交流量達1萬3600輛，列車49班次，繁忙的交通流量，讓該路口曾發生十起交通意外，造成至少五人死亡。當地居民都因每日噪音，排放廢氣量，及時常的交通延誤苦不堪言，對於新工程竣工，許多居民十分興奮，紛紛到場拍照留念。

兩位聯邦眾議員 桑契斯（Linda Sanchez）和納波利塔諾（Grace Napolitano）、加州 交通委員馬丁尼茲 （Michele Martinez）和畢柯立維拉市市長桑契斯（Monica Sanchez）等人皆出席參與剪綵儀式。

桑契斯表示，該工程可幫助減少交通事故、挽救生命、減少碳排放。還將有助於緩解本地消費者和小企業在當地供應鏈 系統中面臨的許多問題，因此她感到很榮幸能夠參與，並一同慶祝工程完工。