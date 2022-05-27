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纏訟8年 洛連環殺手定讞 因賈斯康堅持 他不會被判死刑

編譯組／綜合報導
2014年遭到殺害的Gloria Tovar。（家屬提供）
2014年遭到殺害的Gloria Tovar。（家屬提供）

洛杉磯連環冷血殺手Alexander Hernandez 2014年8月就被逮捕，但經過八年纏訟，他才終於在25日被判有罪，犯行包括射殺五人、重傷七人，並向包括兩名兒童在內的四人開槍，罪刑最重可至死刑，或不得假釋的無期徒刑。但因為洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的堅持，他不會被判死刑。

檢方本打算對連續殺人的Alexander Hernandez求處死罪，但在賈斯康上任後，禁止求處死刑。因此本案承辦檢察官Michele Hanisee指出，特殊情況下的謀殺罪除了死刑，就是不得假釋的無期徒刑。

現年42歲的Alexander Hernandez 在被捕前，已經因為其他攻擊罪行遭到逮捕過，但都未被檢察官起訴，甚至被捕當天稍早，還槍傷了另外一人，但也未包括在這批控罪之中。

Alexander Hernandez 2014年8月被捕的原因是，他五天之內在聖費南度谷等地濫射多人，Gilardo Morales、Mariana Franco、Michael Planells與Gloria Tovar最終死亡。但檢察官Michele Hanisee指出，他在此之前已經殺害了一些無辜民眾，包括在210公路上隨意槍殺Sergio Sanchez，也對一些無辜民眾開槍，其中一些人留下終身殘疾，包括當年19歲的Julian Archer。

Michele Hanisee表示，Alexander Hernandez係屬隨機殺人，因為他應該都不認識被害人，但是在動手都會尾隨被害人一陣子，然後才開槍行凶。但先前都是隨機尋找下手對象，而且在殺人同時，他也殺狗。Michele Hanisee強調，凶殺案的定讞從來就不算什麼勝利，只是讓被害人與家屬終於從心靈煎熬中脫身。

導致本案延宕八年的原因很多，包括定罪審判過程中，Alexander Hernandez的精神狀態曾經多次引發爭議，以及原本的求處死刑遇到意料之外的阻礙，另外收尾階段還碰上新冠疫情、18個月無法開庭。

檢察官 洛杉磯 疫情

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