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雕龍詩社古詩詞鑑賞 百人同樂

記者張宏／羅斯密市報導
美國雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團21日在西來大學，舉辦「洛水流觴，中國古詩詞朗誦鑑賞會」。（主辦方提供）
美國雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團21日在西來大學，舉辦「洛水流觴，中國古詩詞朗誦鑑賞會」。（主辦方提供）

美國雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團21日在羅斯密市（Rosemead）西來大學，舉辦「洛水流觴，中國古詩詞朗誦鑑賞會」，近百人參加，一同感受中華詩歌之美。

雕龍詩社創辦人之一王玲表示，詩社創立於2007年，匯集喜歡詩歌朗誦及詩歌創作的人。這次是第二季詩歌朗誦會，希望借助詩歌朗誦品鑑能一洗疫情陰霾，滌清地緣政治帶來的焦慮和擔憂，聆聽中國永恆的經典。另方面是中華詩韻浩如煙海，收藏著世間悲歡離合，鐫刻著人生起落和風景。年少時囫圇吞棗未諳其意，到如今才發現，走過的路早就被讀過背過的詩詞寫盡。

鑑賞會分為五大篇章，分別是愛情相思篇、家國情懷篇、田園山水篇、戲曲美韻篇、人生風雨篇，囊括了從詩經、唐詩宋詞、元曲及曹雪芹的紅豆詞等中華五千年來的詩歌經典。

社長龔天茂、王玲及秘書長邱明一起給嘉賓贈送詩集。龔天茂表示，詩社自成立以來，會員們已出版四本會員原創作品集，並曾舉辦多次詩歌朗誦會。疫情期間舉辦了「雲上春詠•世界華文精品詩會」線上朗誦會獲得不錯的反應，這次能現場聲情並茂搭配燈光音響，讓詩歌意境更得到完美傳遞。

西來大學校長謝明華、中國駐洛杉磯領事館文化參贊王太鈺、文化領事毛勤、洛杉磯歌劇中心團長李運寬等人出席，李運寬還現場演唱宋朝名將岳飛的「滿江紅」。南加華人社團聯合會榮譽會長張素久也即興朗誦一首古詩。

美國雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團在西來大學，舉辦「洛水流觴，中國古詩詞朗誦鑑賞會」，...
美國雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團在西來大學，舉辦「洛水流觴，中國古詩詞朗誦鑑賞會」，嘉賓盛裝出席。（記者張宏／攝影）
雕龍詩社創辦人之一王玲（左二）和大家合影。（記者張宏／攝影）
雕龍詩社創辦人之一王玲（左二）和大家合影。（記者張宏／攝影）

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