南京大學120周年校慶 洛杉磯校友齊聚

南京大學洛杉磯校友會，5月8日齊聚派洛斯福德牧場，歡慶母校建校120 周年。（主辦方提供）

南京大學5月20日迎來盛大的120周年校慶，南京大學洛杉磯校友會近日在派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）相聚，遙祝母校生日快樂。

南京大學洛杉磯校友會40位校友攜家人，5月8日齊聚派洛斯福德牧場的燈塔公園，歡慶母校建校120年。南京大學的前身是創建於1902年的三江師範學堂，由時任晚清兩江總督張之洞籌辦，1950年正式定名為南京大學，建校120年來，培養各領域眾多優秀人才。

南京大學120 周年校慶，洛杉磯校友遙祝母校生日快樂。（主辦方提供）

洛杉磯校友會會長凌雲表示，因為新冠疫情 ，身在海外的校友無法回國參加校慶現場，藉此聚會表達思念之情。校友將始終牢記母校校訓「誠樸雄偉，勵學敦行」，督促勉勵自己。

校友們為此次聚會準備近一個月，這是自疫情以來的第一次線下相聚。在校友江蘇電台主持人今波的安排下，以燈塔為背景、海浪為伴奏，眾人拍下歡樂的大合影，並高聲祝賀南京大學生日快樂。當天聚會吸引了現場不少其他族裔的遊客，他們在得知南大120周年悠久的歷史後讚歎，「這所學校比洛杉磯加大 （UCLA）的建校歷史還要悠久。」

聚會期間，除遙祝母校生日快樂之外，校友們還分享了自己在各行各業的見聞。加州 理工博士李冬子講解了「來自神祕宇宙的短促信號」，開闊大家的眼界；李小梅介紹夫妻倆在洛杉磯知名海灘設立的畫廊，以及在野外采風時荒野求生的經歷趣聞。