真鼓音太鼓社 6月18日Aratani劇院公演

真鼓音太鼓社(Makoto Taiko) 慶祝成立23週年，6月18日(週六)晚上7時，假洛杉磯小東京日裔文化社區中心Aratani劇院，舉行「真鼓音Hajime」盛大公演。（主辦單位提供）

真鼓音太鼓社(Makoto Taiko)慶祝成立23週年，將於6月18日(週六)晚上7時，假洛杉磯小東京日裔 文化社區中心Aratani劇院，舉行「真鼓音Hajime」盛大公演。

在這次主題為Hajime(意即「開始」)的太鼓音樂會上，觀眾將體驗日本 太鼓所傳遞出的能量、精闢及藝術的整體視聽享受。整晚90分鐘豐富的節目，將穿插傳統與現代創作曲目，除了學員們的精彩表演之外，登場獻技者還包括有葛萊美 獎太鼓大師得主Koji Nakamura，葛萊美提名音樂作曲及製作人Shoji Kameda，日本箏、三弦及聲樂家Sumie Kaneko，太鼓創作家Isaku Kageyama，以及太鼓兼篠笛演技者David Wells。

真鼓音太鼓社為巴沙迪那市非營利組織，目前有120名會員，致力推動日本太鼓精神，增進人與人及社區間交流，更為來自各族裔、不同文化背景，及各年齡層提供太鼓教學。

「真鼓音Hajime」門票20元起，購票可上網makototaiko.org或jaccc.org/2022-event，Aratani劇院位於244 S. San Pedro St., Los Angeles。