川普清掃黨內叛徒 為何「忍痛」挺瓦拉道？

聯邦眾議員瓦拉道。（聯邦眾議院網頁）

前任總統川普 在共和黨 內的影響力仍然無與倫比，顯著跡象之一就是，2021年國會事件後同意彈劾 他的國會共和黨人，面臨2022年的改選時，聲勢與募款往往輸給川普欽點的同黨候選人，這些「叛徒」要不是乾脆退休，要不就是戰戰兢兢面對初選。但在這同意彈劾的「十人幫」中，卻有一個異數，加州中谷地區出身的聯邦眾議員瓦拉道（David Valadao）。

就算參與彈劾，川普卻從未批評過瓦拉道，雖然沒有替他背書，但也沒有為意圖取而代之的同黨兩位參選人背書，兩不相幫的局面下，61歲的Valadao Medeiros只募得10萬元，64歲的Chris Mathys雖然募到35萬元，但仍然遠遠落後瓦拉道的200萬元。如果川普在接下來繼續保持沉默，這個選區年底的局面將是共和黨的瓦拉道，對決民主黨的州議員薩拉斯（Rudy Salas）。

洛杉磯時報分析，瓦拉道之所以躲過川普風暴的原因，很可能是因為麥卡錫（Kevin McCarthy）。麥卡錫目前是聯邦眾院的共和黨領袖，未來更有可能成為眾議院議長，他在國會事件時雖曾批評過川普，但後來又收回發言，並與川普一直關係良好。麥卡錫對瓦拉道的庇護不只是無形的，更表現在實際金援上，他給瓦拉道的政治捐款高達18萬5000元。

另一個原因也可能是，瓦拉道所在的選區，本來就是全美爭奪最烈的戰場之一，他能不能勝出，攸關共和黨能不能拿回眾院多數。這也讓許多當地保守派選民，然痛批瓦拉道支持彈劾是對共和黨的背叛，但卻必須為了「大局」，忍痛支持瓦拉道。

洛時也觀察到，由於瓦拉道同意彈劾川普，部分民主黨選民因而對他抱有好感，雖然到最後11月大選時，是否真能化成選票還有疑問，但能不能爭取到民主黨選票，將是瓦拉道能否連任的關鍵。原因正在，選區今年重劃後，新選區在2020年大選時，支持拜登的選民比支持川普的多了足足13個百分點。

這當然也反映在瓦拉道的態度上。當他受訪時，對於因為支持彈劾而遭到的批評，他輕描淡寫地說，對一般選民來說，這事早已過去，大家更在乎的是全美的物價高漲，加州的犯罪率、遊民與乾旱，「特別是缺水，因為我的選區以農業為主，缺水絕對是件頭號大事」。