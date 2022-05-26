羅省中華會館帶領逾百耆老踏青郊遊

羅省中華會館主席鄺松齡，帶領百餘位耆老，赴內陸舉辦金桔踏青郊遊活動，圖為參與者合影。（羅省中華會館提供）

羅省中華會館21日為慶祝雙親節，由主席鄺松齡帶領百餘位耆老，赴內陸帝國舉辦金桔踏青郊遊活動。活動聯絡人、客家委員會海外諮詢委員邱啟宜表示，大家還參觀了河濱市中心的華人 先民紀念亭，緬懷先民在美國開拓、振興內陸經濟歷史。

邱啟宜說，這是中華會館多年來首次舉辦赴內陸踏青郊遊活動，百餘位耆老均是傳統僑社歷任監事長、元老及顧問，平均年齡均在70歲至80歲。大家在羅省中華會館集合後，部分人乘坐大巴車，也有不少人自駕車 ，與當天上午10時30分許，來到良機農場。場主廖先生在這裡介紹華人在美國喜歡的蔬菜 ，而這些蔬菜多是在美墨邊境農場種植。參與者還獲贈五種蔬菜，包括青江菜、白菜、韭菜、芥蘭及台灣蘿蔔。由於傳統僑社不少成員早年都來自廣東，他們稱蘿蔔是蔬菜中的人參，可以清腸解毒。

參觀農場後，大家到河濱市華資荷竹園農場，主人為大家準備了台式美味，有炒米粉、油飯、滷肉飯及台式剉冰，其中有紅豆、薏仁。

隨後參與者來到河邊市中心，在河濱市僑領李恩慶安排下，參觀市中心華人先民紀念亭、地標酒店Mission Inn，領略內陸發展歷史，及華人先民對開發河濱拓展經濟的貢獻。至當天午後5時左右，活動才圓滿結束。