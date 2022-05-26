洛縣警打擊捷運遊民騷擾 動員特勤探員遏阻群聚、用毒

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦宣布，啟動Operation Safe Travel行動，動員大批各特勤單位員警，一同遏阻遊民，在洛縣公共交通系統上，對其他乘客的攻擊與騷擾。(LASD網頁)

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）24日宣布，由於洛縣 大眾運輸工具上的遊民 犯罪事件日增，因此展開Operation Safe Travel行動，遏阻遊民對其他乘客的攻擊與騷擾行動。

維拉紐瓦宣布，Operation Safe Travel不只針對暴力犯罪，還要處理毒品與人口販運問題，因此行動雖以洛縣警局（LASD）的捷運分局為主力，但會增派緝毒組、重案組、霹靂特勤組的探員和警員，不論是騷擾、群聚、傷害、用毒，或是隨意便溺都要處理。

維拉紐瓦一方面主張洛杉磯Metro系統的犯罪率增加，一方面指出常住公共交通系統內的遊民已近6000名，但遊民增加與犯罪率升高之間的關聯，維拉紐瓦卻不願說明，導致他在記者會當天與媒體記者對立，以及引發遊民權益團體的反彈。

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦宣布，啟動Operation Safe Travel行動，動員大批各特勤單位員警，一同遏阻遊民，在洛縣公共交通系統上，對其他乘客的攻擊與騷擾。(LASD網頁)

洛縣警局的執法方式也是當天的爭議焦點之一。維拉紐瓦一邊強調，如果居無定所的乘客只是由甲地移動到乙地，當然不會有事，但另一方面卻又不願說明，警察將如何辨識並確認那些遊民將是麻煩製造者，以便執行維拉紐瓦口中的「早期介入」，提前嚇阻心理失常的遊民違法。

撇開遊民問題與執法爭議，維拉紐瓦本身與洛縣大都會 交通局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）之間早已多次爭執不下。今年稍早，維拉紐瓦強硬表態，如果大都會交通局不願讓洛縣警局全面掌控維安任務、拿下獨家的警局合約，他將完全停止對Metro系統的巡邏。

最後大都會運輸局同意，延長讓洛縣警局、洛市警局（LAPD）與長堤市警局等三機關，共同負責交通系統的安全維護，為期一年。不過大都會交通局一直希望，以非武裝文職人員執行勸導工作，目前與三地警局的合作，只是為了增加招聘人才的緩衝期，但維拉紐瓦的立場向來強硬，因為他主張執法人員將比平民雇員省下至少3000萬元經費。

另外，大都會交通局與維拉紐瓦在新冠疫苗接種上也相持不下。大都會運輸局堅持，只有完全接種過的員警才能進入Metro系統，但維拉紐瓦向來反對強制接種，因此大都會運輸局26日還將開會討論，如果洛縣警局在7月之前無法完成接種要求，他們將如何處理與洛縣警局的合約存續問題。