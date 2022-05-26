國泰銀行歡慶60周年 感謝客戶厚愛、社區支持

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明在成立60周年晚宴上致詞。（讀者提供）

國泰銀行25日在聖瑪利諾市杭庭頓圖書館舉辦60周年晚宴，國泰銀行董事會執行主席鄭家發指出，國泰銀行成立60載，當時旨在服務日益壯大的華裔社區，和其他被忽略的群體。國泰銀行的創辦人目光深遠，認為銀行應當支持每位有金融需求的人，因此致力貫徹「為所有顧客敞開大門」的座右銘。今天國泰銀行透過多元化團隊，服務來自不同背景的客戶。非常感激客戶厚愛和社區支持，這是銀行成功的源泉。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明指出：「我們舉辦多項60周年慶祝活動，包括4月8至20日分行社區開放日，讓我們能親自向社區、客戶和公眾表達謝意。在迎來鑽石禧年之際，感謝每一位過去和在職的同事；他們為銀行的發展鋪平道路，讓我們屢創佳績，並自信地奔赴銀行的下一個60年」。

1962年國泰銀行在洛杉磯華埠 創立。1990年國泰銀行控股公司國泰萬通金控於那斯達克上市；1999年業務開始擴展到東岸。國泰銀行紮根洛杉磯，在美國開設逾60家分行，在香港設有分行，並在北京 、上海和台北開設代表處。

國泰銀行近年成績斐然，包括國泰銀行品牌重塑、收購美國滙豐銀行在西海岸的分行和零售資產；其資產總額更在2021年底突破200億元。國泰銀行並積極踐行企業社會責任，2002年成立國泰銀行基金會，通過與非營利組織合作回饋社區。