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節水兼顧環保 樹木不能枯

編譯組╱綜合報導
長期缺水可能導致樹木死亡。（本報檔案照）
長期缺水可能導致樹木死亡。（本報檔案照）

隨著南加旱情日趨嚴重，洛杉磯市水電局自6月1日起將節制戶外用水，不過排除農作物灌溉與手持龍頭的澆水。減少供水雖然短期內對樹木的影響並不明顯，但長期缺水卻可能導致樹木發育不良，甚至死亡。專家說，樹木是最經濟實惠的都市造景來源，樹木枯死將影響市容和環保。

南加上次面臨長期乾旱時，洛杉磯都會區公園林木2015年約有1萬4000棵枯死，占總數4%，主因是高溫與缺水，高於平常的1%枯死率。不過植物專家認為，就算限水嚴格，但只要遵守一定原則，還是能讓樹木度過這次旱季。

包括避免在夏季植樹，因為小樹最怕缺水，高溫乾燥的夏季枯死率特別高，最好等到10月之後再種。另外，樹木根部最好覆蓋護根土，避免直接日曬與留住水氣。對於正在生長的枝葉，也應該避免非必要的修剪，以免妨害生長。

幼年期的樹木最怕缺水，因此需要注意根部是否過乾。至於成年期的樹木，因此TreeCareLA的負責人Nick Araya說，每周兩次灌澆至少八分鐘，應該就能讓樹木維持生機。

部分專家如加大的Beatriz Nobua-Behrmann甚至認為，民眾其實不需過度擔心，因為依照2000年至2010年的長期趨勢來看，雖然部分地區的樹木枯死率確實偏高，但整體來說並不嚴重。

南加 洛杉磯 高溫

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