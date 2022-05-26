多名亞裔領袖 力挺洛縣警長維拉紐瓦連任

多名亞裔領袖為維拉紐瓦站台。（記者張庭瑜／攝影）

現任洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），5月25日（周三）在位於聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）的競選總部舉辦「亞太裔媒體見面會及社區論壇」記者會，民選官員及亞裔 領袖紛紛出席，肯定維拉紐瓦長期對亞太裔的協助與支持。

當天活動由亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul Cheng）召集，出席者有核桃 市市長秦政國（Eric Ching）、核桃市前市長蘇王秀蘭（Mary Su）、律師鄧洪、洛杉磯中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）、惠提爾（Whittier）市議員馬丁尼茲（Jessica Martinez）等人。

蘇王秀蘭表示，維拉紐瓦曾在疫情中協助大家度過難關，為了解亞裔的需要，積極參與各類亞裔活動，希望大家能凝聚一心，把選票投給他。

維拉紐瓦談論警方問題。（記者張庭瑜╱攝影）

在洛縣公共安全問題上，維拉紐瓦批評現今當政者的作法，包括嘗試削減警局經費，撤銷校園警力，及遊民政策錯誤造成遊民危機等。他表示，德州校園慘案不僅僅是發生在那邊，加州也同樣曾發生過，現今更凸顯警察的重要性，且不論民眾的信仰、信念、性別、人種，國籍，人人都應該享有受保護的平等權利。

他提及，亞裔及拉丁裔才是現今社會主流，希望民眾能團結一心，在投票 日當天出席投票。

律師鄧洪談述維拉紐瓦為亞裔做過的事。（記者張庭瑜╱攝影）

鄧洪表示，在維拉紐瓦上任以前，各大警局對華裔並不重視，多次申請警方聘用能用中文溝通的人士未果，直至維拉紐瓦上任，才有所改善。

維拉紐瓦也重申，現今警方無法做太多事的主要原因之一，是現今洛縣檢察長賈斯康的惡法才導致警方寸步難行，希望民眾能協助罷免。

此次與維拉紐瓦競選的參選人有倫納（Robert Luna）、斯坦布倫納（Britta Steinbrenner）、蘭博 (Cecil Rhambo) 、羅德里格斯（Matt Rodriguez）、卡蘭薩（Karla Carranza）、維拉（Eli Vera）、斯壯（Eric Strong）、伍德（April Saucedo Hood），均有至少20多年資深背景，且不少人為退役警長、探長，如倫納、蘭博、羅德里格斯和斯坦布倫納。