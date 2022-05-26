我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

防德州槍擊案重演 南加警巡邏校園

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加州執法機構表示，他們正在監視局勢並加強校園附近的巡邏。（KTLA5）
南加州執法機構表示，他們正在監視局勢並加強校園附近的巡邏。（KTLA5）

德州一所小學發生大規模槍擊事件，導致19名兒童和兩名教師喪生，這在全國範圍引發衝擊，促使數百哩外的執法機構增加警員派駐學校。南加州執法機構表示，他們正在監視局勢並加強校園附近的巡邏。

橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）表示，「雖然我們認為這是一起孤立事件，但橙縣情報中心正在監測情況，我們將在管轄範圍內的學校增加巡邏，任何父母都不應懷疑他們的孩子在學校是否安全。」

洛杉磯縣警局也將密切監視並與校方合作，確保學生安全。

派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates） 警察局向居民保證，雖然該地區的學校沒有受到任何威脅，但本周將有更多警員派駐到校園，「雖然校園槍擊案發生在很遠的地方，而且我們地區的學校沒有受到威脅，但本周我們將在學校增加警力，以確保學生、教職員工和家長的安全。」

德州一所小學發生大規模槍擊事件，導致19名兒童和兩名教師喪生。（KTLA5）
德州一所小學發生大規模槍擊事件，導致19名兒童和兩名教師喪生。（KTLA5）

Corona Norco聯合學區負責人Sam Buenrostro說，科洛那（Corona）警察局和河濱縣警局都將在該地區的校園內增加派駐人員和巡邏人員。Buenrostro告訴家長們，「我知道你們中的許多人可能會對送孩子上學感到焦慮，但我想告訴你們，我們為保護學區學生採取了額外的安全預防措施。」

德州槍擊事件發生在5月24日（周二），一名18歲的槍手將自己關在四年級的教室裡，並開始向任何擋路的人開槍，警察最終進入教室擊斃了使用AR式步槍的槍手。

警察 槍擊 德州

上一則

國泰銀行歡慶60周年 感謝客戶厚愛、社區支持

下一則

川普清掃黨內叛徒 為何「忍痛」挺瓦拉道？

延伸閱讀

華郵：1999年哥倫邦槍案後 逾31萬學童曾遇槍枝暴力

華郵：1999年哥倫邦槍案後 逾31萬學童曾遇槍枝暴力
世界晚報╱華人加州酒店開會遇槍手！驚魂五小時

世界晚報╱華人加州酒店開會遇槍手！驚魂五小時

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州槍案後 加州邁向允許民眾提告非法槍枝販運者

德州槍案後 加州邁向允許民眾提告非法槍枝販運者
德州小學槍擊案 州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

德州小學槍擊案 州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

熱門新聞

南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

2022-05-19 19:17
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕