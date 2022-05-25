國殤日長假 LAX日迎20萬遊客

洛杉磯國際機場 (LAX) 預計國殤日長周末每天可能有超過20萬名乘客出入機場。（LAX提供）

國殤日即將臨近，在節日的長周末也是旅遊出行高峰期，洛杉磯國際機場 (LAX ) 預計屆時每天可能有超過20萬名乘客出入機場，LAX提醒旅客出行前做好停車和接送計畫。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，LAX客流量預計會達到2020年初以來的最高水平，在節日的長周末和繁忙的夏季旅行期間，旅客應提前計畫，預訂停車位並儘早到達機場。機場為旅客提供很多便利服務，比如新的停車選擇、通過手機訂購食物，並將食物直接送到登機口等。

與去年同期相比，LAX今年的客運量預計將增加40%，去年國殤日周末平均每天有6萬9000名旅客通過運輸安全管理局 (TSA) 的檢查區。今年預計TSA每天可接待約10萬名或更多旅客。預計26、27、29和30日的總客運量將達到每天約20萬人次的高峰。

中央航廈區的車輛交通量也將增加，假期週末平均每天會有8萬4000輛汽車。機場鼓勵駕車人使用LAX 推特帳號@FlyLAXstats 查看實時交通和行駛時間。機場內部的停車場預計將很快填滿，建議旅客使用parking.flylax.com 在LAX經濟停車場提前預訂停車位。LAX 經濟停車設施提供4300多個停車位，並使用接駁車24小時免費往返航廈，可避開航廈內部的交通擁堵。

機場也建議民眾使用FlyAway巴士服務，該巴士提供往返聯合車站或Van Nuys的服務，單程票價為9.75元。有關FlyAway的更多信息，包括實時巴士追蹤，可訪問 www.LAXFlyAway.org。

LAX建議國內航班的旅客提前兩個小時到機場，國際航班旅客提前三小時到達。根據洛縣衛生局指令，所有兩歲及以上的旅客都必須在所有航廈內佩戴口罩 。由於2號航廈正在施工，旅客可通過新的3號航廈總站進入2號和3號航廈。

建議無需託運行李的旅客在航空公司網站上在線辦理登機手續。同時機場建議旅客要事先了解目的地的防疫規則。