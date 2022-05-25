核桃市入室搶案 3亞裔作案 凌晨侵入似設定目標

5月21日發生入室搶劫命案的民宅，位於核桃市一個優良社區，但房子庭院似乎乏人修整，旁邊還有一個簡易遮陽棚，停放著一輛落灰的豐田越野車。（記者楊青／攝影）

核桃 市優良社區5月21日入室搶劫槍擊 命案，24日警方依然守口如瓶。但消息人士透露，案發時一同入屋搶劫的共有三人，而非之前所說的兩人，在一名嫌犯被屋主開槍擊倒後，兩人逃逸。到24日，嫌犯仍在逃當中，尚無人員被捕。洛杉磯縣法醫辦公室24日透露，本案被擊斃的死者為30歲的亞裔 男子，死因為子彈擊中頸部。

已經解除黃色封鎖線的核桃市東Country Hollow Drive的20000街區案發民宅，及周邊社區24日恢復往日的安靜，連每天送信件的郵差都不知道幾天前發生的事情。住在案發民宅對面不講華語的亞裔鄰居，不願談論任何與案發住家有關的事情。但周邊鄰居表示，案發後已多日沒有看到案發房屋門前有任何車輛，晚上也無燈光，估計住戶已暫時搬離。

案發房子位於核桃市一個優良社區的一個轉彎處，俯瞰核桃谷地，不遠處就是核桃市最好的藍帶小學。但房子庭院似乎乏人修整，房前草木凌亂；房子的正面右側有一個簡單的遮陽棚，停放著一輛落灰的豐田越野車。

5月21日（上周六）凌晨4時許發生在核桃市的入室搶劫槍擊案，至少兩人（24日有消息說是三人）持槍進入兩層樓的案發民宅，27歲和26歲的亞裔住家夫婦聽到動靜後馬上起身，據警方表示，男主人身手相當矯健，在搏鬥中搶得歹徒手槍，將其中一名搶匪擊倒。警方接報後趕到案發現場時，發現一名男子已因槍傷失血過多死亡。

洛杉磯縣法醫辦公室發言人Shara24日證實，21日在核桃市入室搶劫案中被擊斃的是一名亞裔男子，30歲，他的死因是被一顆子彈擊中其頸部大動脈。由於目前尚未聯絡到死者家屬，所以其姓名暫時不能公布。

核桃市警察局長Steven Tousey表示，本案由於有人死亡，已從入室搶劫變為槍擊凶案，案子目前已呈交洛縣警察局總部凶案組負責進一步調查。

這起震驚社區的入室搶劫槍擊案，連日來引起不少民眾猜測。部分民眾認為，如果是單純的入室偷盜，為何選擇晚上明知有人在家的時候行事？如果不是單純偷盜，半夜持槍進入民宅又到底是為什麽?

一位不願透露姓名的知情人士表示，本案應是一起目標搶劫，歹徒應該是預先鎖定該棟房子，或住在房子裡面的人；只是沒有想到持槍進入後，最後反被主人開槍打死。