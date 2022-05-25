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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

核桃屋主擊斃搶匪 社區反賊鬥志高

記者楊青／核桃市報導

核桃市上周末發生入室搶劫、搶匪被屋主擊斃命案，震驚華洋社區。雖然目前警方仍在繼續調查本案，口風很緊，但不少居民對自己的鄰居面對搶匪的强悍表現紛紛豎起大拇指。

核桃市長秦振國連日來一直保持與警方密切聯繫，希望第一時間瞭解調查進展。秦振國表示，不少居民反映，他自己也去了案發現場，發現案發房屋雖然地處核桃市優良社區，但和周邊的房屋相比，樣貌並不起眼，多名歹徒爲何選擇其作為偷盜目標，持槍進入，令人匪夷所思。他表示，核桃市府將盡可能全力配合警方辦案，讓居民安心。

洛杉磯縣警察局核桃分局局長Steve Tousey於24日表示，將在本周核桃市議會上發言五到十分鐘，報告案情調查進展。警長表示，由於本案敏感，而且案子尚在調查當中，且有涉案嫌犯在逃，能夠公布的消息非常有限。

核桃市華人協會會長Lucy楊也代表華協在案發的第二天聯絡了警方。Lucy楊表示，雖然警方還不能公布案情細節，但警方已表示將調配更多警員，增加對該地區的巡邏。她同時表示，由於核桃市不允許社區街道過夜停車，而且很多居民都在自家安裝安全攝像頭，相信警方可以因此獲得一些信息。

與案發房子相隔同住一街的核桃市華人協會理事Celina劉表示，她在當地居住四年，從來沒有聽說過自己的社區發生任何持槍入室搶劫案，更沒有出現過命案。她說，Country Hollow這條不長的街道上八成以上都是亞裔住家，還有一些白人和其他族裔，亞裔住家中六成以上都是來自中國大陸和台灣的華人，一向治安良好。

因案發住家離核桃市唯一的十分藍帶小學Westhoff很近，也是Westhoff小學華人家長群群主的Celina劉表示，案發後查了一下，發現案發房屋居住的夫妻並未在家長群中，可能與他們較年輕有關。

不過她表示，案發後，連日來到處聽到自己居住的這條街的消息，「好多人都說Country Hollow社區的居民夠强悍，好樣的」，她說，不少家長已紛紛表示要加入練好槍法，對付入侵者。

核桃 華人 亞裔

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