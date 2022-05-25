南加限水亂象 不管泳池灌滿 居民指荒謬

南加州6月1日起將有新的限水措施，但對泳池的管理，各水區並不相同。圖中藍色部分即為比佛利山豪宅區，有許多灌滿水的泳池。（Google空照圖）

南加 州數百萬居民6月1日起，將面臨新的嚴格旱災限水措施，然這些規定將如何適用遍布南加的游泳 池，包括是否將泳池覆蓋、是否需填滿泳池等，各水區措施不同，甚至矛盾，於是你將會看到，在某些限制一周戶外澆水只能一次的社區，每家泳池卻仍是滿滿的怪異現象，而且水局對灌水入池沒有限制。

洛杉磯時報報導，新的限水限制下，大多數人將室外澆水限制在每周一至兩天，但許多人表示，管理游泳池的規定基本上保持不變，讓人摸不著頭腦。阿罕布拉市居民安卓（Chase Andre）說，室外澆水限令，與保持泳池滿水位之間的規定，似乎存在差異。

洛縣北邊的拉斯維根斯水局（Las Virgenes Municipal Water District）在給用戶的一封信中則表示，禁止灌滿水池，「只是一種象徵性姿態」。該水局稱，一個新的游泳池平均需1萬4000至1萬8000加侖水填滿，若以為每年所有新游泳池許可證的總和來看，相當於城市每年用水量的1%。但並沒有證據表明，這種限制可節省任何水，特別從長遠來看。

但居民馬哥利斯（Michael Margolis）日前在該水區舉行的會議上說，「當你看到有五個游泳池和大片綠色草坪的房子，在我們受到限制的情況下仍能供水，這看起來很糟糕。」

一些地方水區，正採取措施對泳池進行監管。

洛杉磯水電局發言人鄭艾倫（Ellen Cheng，譯音）說，「在限水第三階段，你將可以將泳池填滿，但強烈建議民眾在泳池不使用時，用池蓋蓋著防止水蒸發。」鄭艾倫說，第四階段限水，會要求覆蓋住游泳池，第五階段將禁止向泳池注水。她補充，這些階段適用於住宅和商業用戶，社區泳池也將遵守相同規定。

拉斯維根斯水區發言人麥克納特（Mike McNutt）說，水區要求居民考量使用泳池蓋，因水區推出將室外用水量減少50%的計畫。

其他機構採取近一步措施，包括一些從南加州 大都會水局（MWD）處購買水資源的零售供應商等。

根據該網站稱，從Calleguas水局獲得水資源的范杜拉縣公共工程公司，正禁止用超過一呎的水填充新的住宅水池或現有水池（獲得新泳池批准的居民除外）。

但同樣從Calleguas水局獲得水資源的Triunfo Water and Sanitation水區，其第一階段限水措施並不包括泳池，但第二階段禁止「填充或封頂任何住宅泳池」。

上聖蓋博谷水局（Upper San Gabriel Valley MWD）發言人科爾特斯（Patty Cortez）說，水局對新建泳池、維修會補水沒有任何具體限制，但允許每個地方水區設置規定。

提供克萊蒙和西米谷（Simi Valley）水供應商，金州水務公司（Golden State Water Co.）在現有法令中並未提到泳池，但用戶需管理所有使用情況（室內、室外，包括泳池），以避免過度使用造成附加費等。

位於聖伯納汀諾的內陸帝國公用事業機構（Inland Empire Utilities Agency）也讓當地水區選擇自動方案，包括部分或完全禁止使用軟管清洗室外、限制洗車和填充泳池、限制澆水時間等。