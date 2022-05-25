首位華裔女市長 陳李琬若紀錄片5/26首映

「開船破浪：陳李琬若的故事」紀錄片即將上映。（陳李琬若提供）

陳李琬若（Lily Lee Chen）早年曾擔任蒙特利公園市（Monterey Park City）市長，是美國首位華裔 、也是第一位亞裔 女市長。她的紀錄片「開船破浪：陳李琬若的故事」（Rocking the Boat: The Story of Lily Lee Chen）將於5月26日（周四）美西時間下午5至6時在線上首映和映後分享。

她的從政生涯透過螢幕重現，她並和其他華裔討論，身為亞裔領導人在追求公共服務的經歷和挑戰。線上討論會將由資深記者凌志慧（Lisa Ling）主持，講員包括Stop AAPI Hate聯合創始人張華耀（Russell Jeung）、眾議員趙美心（Judy Chu）、前美國駐尼泊爾大使張之香（Julia Chang Bloch） 和導演 楊子墨（Nox Yang）。

陳李琬若表示，拍攝這次紀錄片的機緣，來自她女兒與導演楊子墨在接觸後的一拍即合，籌備超過一年。

紀錄片「開船破浪：陳李琬若的故事」，講述她從傳統中國家庭的二女兒，到在早期在美華裔族群不到1%時決定參政，其間所經歷的歧視、移民的困難、一路到贏得選民支持，一路走來的點點滴滴。她希望觀眾們在看完後了解亞裔在美國一路走來不易，體會到投票的重要，而選期在近，華人更需要用選票發揮力量。

她一開始參選並不順利，曾以28選票之差輸給對手，但還是出席對手的就職典禮。陳李琬若回憶，雖然她輸了選舉，但身為中國人的度量還是要有，畢竟她代表的是整個族群，不僅是自己。

陳李琬若勤於提攜華裔後輩，幫助過的後輩有現任國會眾議員劉雲平（Ted Lieu），亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）創辦人郭志明（Stewart Kwoh）等人。若想了解更多紀錄片的信息，可查閱：https://montageplay.com/pages/lily-lee-chen-event。