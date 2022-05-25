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南巴沙迪那市亞裔月嘉年華 美食、表演吸睛

記者邵敏／南巴沙迪那市報導
現場武術節目精采，少林功夫的各種騰挪跳躍、刀槍棍棒輪番上演。（南培城華人協會提供）
現場武術節目精采，少林功夫的各種騰挪跳躍、刀槍棍棒輪番上演。（南培城華人協會提供）

南巴沙迪那市(South Pasadena)與南培城華人協會21日舉辦亞太裔文化月嘉年華活動，豐富多彩的文娛表演輪番上演，以及亞太各地美食，吸引大批民眾到場。

來自小東京的日本太鼓，以高亢鼓聲為此次活動震撼開場；聖蓋博華人協會的舞獅隊帶來傳統的舞獅舞龍表演，與觀眾近距離互動。南巴市高中的亞太裔俱樂部學生彈唱英文歌曲、中國民樂琵琶彈奏、熱帶風情草裙舞、韓國民族舞、民族服裝走秀節目等，都讓觀眾駐足稱嘆。

現場武術節目精采不斷，少林功夫的各種騰挪跳躍、刀槍棍棒，令觀眾席掌聲不斷；菲律賓劍術與短棍節目不僅展示技巧，還普及當地的傳統武術知識；會場單獨設立的武術觀摩舞台，吸引不少民眾觀看日本劍道、合氣道和韓國跆拳道。

聖蓋博華人協會的舞獅隊帶來傳統的舞獅舞龍表演。（南培城華人協會提供）
聖蓋博華人協會的舞獅隊帶來傳統的舞獅舞龍表演。（南培城華人協會提供）
來自小東京的日本太鼓，以高亢鼓聲為此次活動震撼開場。（南培城華人協會提供）
來自小東京的日本太鼓，以高亢鼓聲為此次活動震撼開場。（南培城華人協會提供）

觀賞節目之餘，民眾品嘗亞太各地美食，日本咖哩飯、糖葫蘆、冰粉小吃、越南春捲、夏威夷刨冰、中國炒麵、菲律賓通心粉等，觀眾一邊品嘗美食一邊觀看表演，愜意享受嘉年華活動。 

當天會場的手工角區域，華協為小朋友提供免費繪畫、手工藝品和花環飾品製作；洛縣藝術高中的學生們設攤教大家製作日本剪紙、練習中國書法；南巴市公共圖書館給孩子們講故事。

手工角區域為小朋友提供免費繪畫、手工藝品和花環飾品製作。（南培城華人協會提供）
手工角區域為小朋友提供免費繪畫、手工藝品和花環飾品製作。（南培城華人協會提供）

加州眾議員方樹強（Mike Fong）、南巴市長Michael A. Cacciotti、市議會代表Jon Primuth、警察局長Brian Solinsky等眾多嘉賓上台致賀詞。

亞太各地美食吸引民眾到場。（南培城華人協會提供）
亞太各地美食吸引民眾到場。（南培城華人協會提供）

日本 美食 華人

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