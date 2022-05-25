聖谷地下水位劇降 急需限水

雨水正常年景，威爾遜山澗底流水潺潺，滋潤植被。（記者丁曙／攝影）

據聖蓋博 谷水務局(SGVWD)消息， 2021年經歷了一個非常乾燥的冬季，2022年持續乾旱少雨，聖谷地區主要水資源地下水的水位持續下降，達到歷史低點之一。當前的旱情同上一次2014-2015年乾旱期非常相似，再度拉響了供水警報，大幅減少用水已迫在眉睫。

影音來源：記者丁曙

聖蓋博谷地區的民生用水約80%來自地下水，而大部分地下水來自於降水，當雨、雪等降到地面，一部分成為地表逕流(runoff)，一部分蒸發掉了，剩下的部分則沿土壤或岩層空隙滲入地下而成地下水。然而，最近幾年乾旱少雨，地下水補充很少，水位持續下降。

2019 年11月18日，聖谷水區記錄到鮑德溫公園重要水井（Baldwin Park Key Well）的地下水位，降低到平均海平面以上169.4英尺的歷史最低點之一。2020年1月，地下水位回升至平均海平面以上212英尺。然而，此後兩年，天旱少雨，地下水位穩定下降，直至2022年5月的平均地下水位，高出海平面約185.5英尺，這些讀數非常重要，再度敲響了旱情警鐘。

聖谷水務局在今年4月「地球日」公共教育和5月「供水條件」儀表板所指出，許多關鍵指標，包括當地降雨量、地下水、水庫、降雪和加州 配給供水，全面呈現下降的趨勢。與4月相比，5月的供水條件進一步惡化，加州95%以上地區被列為嚴重或極端乾旱區，高於三個月前的約66%的同類地區。地下水、降雨量以及全州範圍內的積雪和水庫，均遠低於預期水平。加州山區的積雪是春季和夏季徑流的主要水源，但目前只有平均水平的26%，比去年同期還低25%以上。

位於洛杉磯 縣的威爾遜山（Mountain Wilson）是聖蓋博山脈的一座山峰，有一條13.6英里長的登山小徑（trail），位於西拉瑪德瑞（Sierra Madre）市附近。正常年景，登山客可見附近山峰瀑布倒掛，澗谷流水潺潺，兒童嬉水，閤家休閒。然而，最近兩年乾旱少雨，瀑布消失，澗底無水，只有沙土石塊，枯枝落葉，旱情之重，可見一斑。

乾旱在聖蓋博谷已漸成常態，氣候變化和溫度升高使降水蒸發和積雪融化的速度比前幾年快得多，導致河流和水庫的融雪減少，土壤水分在浸入地下之前已乾燥。面對史上最嚴重的旱情之一，聖蓋博谷水務局呼籲所有居民、企業和政府機構，共同致力於實施水資源管理最佳實踐，並實現最大程度的自願節水。聖谷水務局理事會主席黃泰平（Thomas Wong）指出，為了避免更嚴格的用水限制和供水短缺，加強節約用水非常重要。加州尚未強制實施用水限制，聖蓋博谷地區也沒有強制實施，但是，積極採取行動解決供水和乾旱問題已勢在必行。他認為，未來幾周，加州和地方水務機構將出台一系列限制用水方案，加大力度節約用水。