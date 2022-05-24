活在恐懼中 洛杉磯市遊民營2男遭槍擊

流浪漢頻頻遇襲。（unsplash截圖）

洛杉磯市佛蒙特維斯塔（Vermont Vista ）地區在21日(周六)晚，在港口110號公路的出口匝道上，兩名男子在遊民 營遭槍擊。此事為近來頻發的遊民遭攻擊或殺害的案件，又添一樁。

洛市警察 局東南分局（Southeast Station）巡官Shearholdt 表示，警方在晚上7點50分左右接獲通報，迅速趕到時，兩人均已中槍。由於該案發生在高速公路的匝口附近，由加州 公路巡警局接手調查，但可以確定的是，一人已被送往醫院接受治療，而另一名中槍者警方則不確定是否身亡，

這並不是本月第一起遊民遭攻擊事件， 5月20日，一名遊民在洛市消防局第六分局遭三名消防員拳打腳踢，據消防員事後稱，他們只是試圖趕走想要強行闖入消防局的侵入者，而這名流浪漢也時常與當地居民起衝突，並不是一名好人。事後洛市消防局發出聲明指出，涉事隊員已全數強制履行行政責任，而警方也涉入調查中。

根據一名不具名的受訪者表示，他自己本身是開食物銀行的，最近前來領補給的流浪民眾均表示他們生活在恐懼中，而另一名受訪者Ollie Bradley在接受KABC表示，現在對流浪漢們來說不夠安全， 他們需要像其他人一樣獲得安全保障，但他們流浪在外，沒有一個庇護所可以待。