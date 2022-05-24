洛城新語╱遊民隨機襲擊？他們也正被殺戮

就在大多數華裔民眾被遊民 殺人或傷人的事件所震驚，更留下遊民中有大多數有精神障礙的印象時，容易忘記這一龐大的群體，是真正社會上的弱勢。睡在街上也同樣意味著，24小時的不安全。

光是最近以來，21日兩名洛杉磯 市男性遊民在Vermont Vista地區的遊民營中被殺；19日一名雙腿截肢的75歲退伍軍人遊民，在南洛杉磯一家麥當勞門口，坐在輪椅裡睡覺時，兩名女子開車靠近他，一女用槍擊 中其頭部，他22日最終還是在醫院中死亡；6日南洛杉磯的遊民營中，一名女子也身中多槍死亡。而上個月在Pacoima，一周之內就有兩名遊民男子，在夜晚的街邊被槍擊死亡。

同樣專殺遊民的殺手，也出現在東岸。紐約曼哈頓華埠及下城，3月時曾連續有三名在街頭露宿的遊民疑遭同一連環殺手槍擊，造成兩死一傷。紐約市和華府警方隨後聯合表示，嫌犯還涉嫌在華府槍擊三名遊民，市警局懸賞1萬元緝兇，但兇手目前仍然在逃。

其實關注新聞的話就不難發現，近年來，各地開始陸續越來越多類似案件出現。行凶者靠近睡在路邊的手無寸鐵的遊民，對其連續開槍或毆打致死。但最為唏噓的，是關於這些案件的信息都相當少，大多是案發後數小時，才有人在遊民營地、人少的路邊、暗巷中發現這些已然遇害的人。關於他們的姓名、身分都幾乎沒有，只有性別和大致推測的年齡。因為缺少信息，新聞報導也無奈非常短小，大多數人自然不太注意到。

什麼樣的人，會對最為弱勢的群體痛下殺手？50歲的Ramon Escobar本月6日被判多項無期徒刑，因為在2018年9月的大約兩周時間內，襲擊和殺害洛杉磯市和聖塔莫尼卡的遊民。他趁遊民們躺在街上或海灘上睡覺時，用斷線鉗或棒球棒毆打他們，一共造成五人死亡，七人受傷。Escobar在接受警方問話時說，他殺死這些受害者，因為遊民激怒了他，因為遊民不尊重執法部門，或者他搶劫遊民只是因為他需要錢。

Escobar本來就就是殺人狂，他在德州殺害了自己的姊姊和哥哥，並將叔叔毆打致死，然後殺害了姑姑，後逃離至加州。一些反社會人格障礙者，會以虐待弱小的動物為樂，當他們擁有一些能力時，當然會將目標瞄準弱勢的人類。

但這不只是一些個體行為。2021年底在邁阿密被逮捕的一名「獵殺」熟睡中的遊民的連環殺手Willy Maceo被捕時，相關的新聞下方出現許多為兇手叫好的評論。這些網友認為，Maceo的行為是對遊民激增問題的一個「解決方法」。如此令人髮指的冷血言論，在網路世界竟並不少見。

如同在Maceo的社交媒體上，他一邊分享了「買房的三個好處」貼文，同時又聲稱要殺死無家可歸的人類，形成無比諷刺和扭曲的對照。各大陷入遊民危機的城市，加上對遊民的妖魔化，孕育了怪異的思想，於是總有人會付諸實踐，行使自以為是的正義。