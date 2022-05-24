我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

洛城新語╱遊民隨機襲擊？他們也正被殺戮

洛城新語

就在大多數華裔民眾被遊民殺人或傷人的事件所震驚，更留下遊民中有大多數有精神障礙的印象時，容易忘記這一龐大的群體，是真正社會上的弱勢。睡在街上也同樣意味著，24小時的不安全。 

光是最近以來，21日兩名洛杉磯市男性遊民在Vermont Vista地區的遊民營中被殺；19日一名雙腿截肢的75歲退伍軍人遊民，在南洛杉磯一家麥當勞門口，坐在輪椅裡睡覺時，兩名女子開車靠近他，一女用槍擊中其頭部，他22日最終還是在醫院中死亡；6日南洛杉磯的遊民營中，一名女子也身中多槍死亡。而上個月在Pacoima，一周之內就有兩名遊民男子，在夜晚的街邊被槍擊死亡。 

同樣專殺遊民的殺手，也出現在東岸。紐約曼哈頓華埠及下城，3月時曾連續有三名在街頭露宿的遊民疑遭同一連環殺手槍擊，造成兩死一傷。紐約市和華府警方隨後聯合表示，嫌犯還涉嫌在華府槍擊三名遊民，市警局懸賞1萬元緝兇，但兇手目前仍然在逃。 

其實關注新聞的話就不難發現，近年來，各地開始陸續越來越多類似案件出現。行凶者靠近睡在路邊的手無寸鐵的遊民，對其連續開槍或毆打致死。但最為唏噓的，是關於這些案件的信息都相當少，大多是案發後數小時，才有人在遊民營地、人少的路邊、暗巷中發現這些已然遇害的人。關於他們的姓名、身分都幾乎沒有，只有性別和大致推測的年齡。因為缺少信息，新聞報導也無奈非常短小，大多數人自然不太注意到。 

什麼樣的人，會對最為弱勢的群體痛下殺手？50歲的Ramon Escobar本月6日被判多項無期徒刑，因為在2018年9月的大約兩周時間內，襲擊和殺害洛杉磯市和聖塔莫尼卡的遊民。他趁遊民們躺在街上或海灘上睡覺時，用斷線鉗或棒球棒毆打他們，一共造成五人死亡，七人受傷。Escobar在接受警方問話時說，他殺死這些受害者，因為遊民激怒了他，因為遊民不尊重執法部門，或者他搶劫遊民只是因為他需要錢。 

Escobar本來就就是殺人狂，他在德州殺害了自己的姊姊和哥哥，並將叔叔毆打致死，然後殺害了姑姑，後逃離至加州。一些反社會人格障礙者，會以虐待弱小的動物為樂，當他們擁有一些能力時，當然會將目標瞄準弱勢的人類。 

但這不只是一些個體行為。2021年底在邁阿密被逮捕的一名「獵殺」熟睡中的遊民的連環殺手Willy Maceo被捕時，相關的新聞下方出現許多為兇手叫好的評論。這些網友認為，Maceo的行為是對遊民激增問題的一個「解決方法」。如此令人髮指的冷血言論，在網路世界竟並不少見。

如同在Maceo的社交媒體上，他一邊分享了「買房的三個好處」貼文，同時又聲稱要殺死無家可歸的人類，形成無比諷刺和扭曲的對照。各大陷入遊民危機的城市，加上對遊民的妖魔化，孕育了怪異的思想，於是總有人會付諸實踐，行使自以為是的正義。

遊民 洛杉磯 槍擊

上一則

三代人奮鬥 國泰銀行成長為全美最大華人金融集團之一

下一則

加州確診大增 當局嚴防控 幸住院率仍低

延伸閱讀

洛市一坐輪椅的遊民 麥當勞前睡覺時被槍殺

洛市一坐輪椅的遊民 麥當勞前睡覺時被槍殺
紐約市議長歐德思市情咨文 籲增健保、心理健康投資

紐約市議長歐德思市情咨文 籲增健保、心理健康投資
為遊民找家 紐森施壓多建住房 砲轟「不要在我的後院」心態

為遊民找家 紐森施壓多建住房 砲轟「不要在我的後院」心態
市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心

市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心
第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對

第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對
班森賀2萬人請願 反建遊民收容所

班森賀2萬人請願 反建遊民收容所

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

2022-05-16 18:54

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入