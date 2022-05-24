我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

為遊民找家遇阻 紐森批「不要在我後院」心態

編譯組／綜合報導
紐森說，民眾「不要在我的後院」的態度摧毀加州，州府必須對城市與縣府提出開發要求。(美聯社)
紐森說，民眾「不要在我的後院」的態度摧毀加州，州府必須對城市與縣府提出開發要求。(美聯社)

加州州長紐森大力推動增建房屋，解決加州住屋危機與遊民問題，過去數年間，紐森政府已投入數十億元增建房屋，改善遊民問題。根據最新數據，舊金山遊民人數雖減少一些，加州房屋問題依然嚴重。

紐森批評，問題出在地區民眾保持一種「不要在我的後院」(not in my backyard, NIMBY)態度。這種態度阻撓開發房屋與遊民收容所。他說，NIMBY主義摧毀加州，州府必須對城市與縣府提出開發要求。

加州房屋問題多年來嚴重異常。州議會推過多條法案，施壓地方政府廣建民宅，結果造成州府與地方政府之間關係緊張。相關社團提出公投議案，要求推翻州府最近通過房屋法，讓地方政府對開發房屋有更多決定權。然此案已遭州議會否決。據報導，民間仍計畫於2024年推出同一公投案。

紐森過去曾要求市府與縣府對開發房屋負起責任。他剛擔任加州州長不久，即對橙縣杭廷頓灘市 (Hungtington Beach) 提訴，控告該市市府未能擬定計畫，開發可負擔住宅。紐森指出，州府房屋與社區開發部門內已新成立「房屋負責小組」(Housing Accountability Unit)，研究地方政府的都市計畫委員會，是否遵循州府規定，計畫或推動開發可負擔房屋。

紐森5月初公布更改後的州府預算，確定遊民問題為州府首要處理問題，同時撥出7億元為援助遊民經費，另撥出5億元將購屋中心與辦公室大樓改建成為一般民宅。

紐森已於去年提出數十億元房屋與遊民基金。加州許多城市同時向州府要求提供基金，以達成州府開發房屋要求。紐森雖然已提出將商業建築改建成民宅的基金，可是許多城市表示，仍需要約5億元經費以刺激開發，協助營建房屋，達到州府要求目標。

紐森表示，他對未來數年的前景感到興奮。現在加州正作好準備工作，態度嚴謹，未來數年內發展將會出現好的成果。

紐森 加州 遊民

上一則

分分鐘獵奇╱《蒙娜麗莎》驚艷巡展到紐約大都會博物館

下一則

售體育場涉索政治獻金 安那罕市長辭職

延伸閱讀

就業增 經濟緩 加州4月經濟憂喜交替

就業增 經濟緩 加州4月經濟憂喜交替
加州實驗新計畫 為最弱勢者找住房

加州實驗新計畫 為最弱勢者找住房
為遊民找家 紐森施壓多建住房 砲轟「不要在我的後院」心態

為遊民找家 紐森施壓多建住房 砲轟「不要在我的後院」心態
紐森：我對2024競選總統興趣低於零

紐森：我對2024競選總統興趣低於零
今年股市受挫 分析師：加州千億財政盈餘恐墜崖

今年股市受挫 分析師：加州千億財政盈餘恐墜崖
護墮胎、同婚權 紐森籲民主黨反攻

護墮胎、同婚權 紐森籲民主黨反攻

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

2022-05-16 18:54

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入