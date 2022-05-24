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加州確診大增 當局嚴防控 幸住院率仍低

編譯組／綜合報導
加州新冠肺炎疫情快速上升。（美聯社）
加州新冠肺炎疫情快速上升。（美聯社）

過去一周，加州新冠肺炎病例顯著上升，達到自冬季Omicron變種病毒肆虐以來最高，部分地區感染人數翻了一番，所幸住院率至今仍低，但不少人擔憂，今夏疫情恐再次大爆發。

洛杉磯時報報導，與美東各州疫情爆發相比，加州新增病例和住院人數都好太多。但加州官員與專家目前尚無法肯定，為什麼加州不斷上揚的病例，並未轉化成更多的住院人數。一種可能性是，加州大爆發的時間與東岸有些時間差，就像疫情初期時的情況。

包括河濱、聖塔芭芭拉等縣，與中央山谷和矽谷等地，每周病例數約莫翻了一倍，橙縣、聖伯納汀諾和范杜拉縣病例數約爆增85%。洛杉磯縣每周病例數增加16%，聖地牙哥上漲33%。

全州範圍增幅達新病例63%，每10萬居民有231人染疫。通常每10萬人有100人或以上染疫，為高染疫率。

南加州每10萬人有201人染疫，洛縣為224、聖地牙哥縣214、范杜拉縣201、橙縣171、河濱縣163、聖伯納汀諾縣147。

所幸住院率儘管在過去四個星期有所上升，但整體來說仍很低。加州人口最多的洛杉磯和舊金山灣區醫院，至今尚未面臨壓力，每周染疫住院率，僅為紐約和其他美東地區的一小部分。

洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）說，「目前最大任務是減緩傳播速度，戴口罩、檢測和疫苗接種（加強劑），是有效方式，避免再次陷入大爆發。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說，過去兩周，全國病例增加50%以上，住院人數增加30%以上。」

舊金山灣區目前是加州疫情感染率最高的地區，每10萬人有460人染疫。陳子平20日在校園簡報會上說，由於「最新的超強傳染性變種」，該地區如今可能正遭受新感染重創，傳染率接近麻疹。麻疹是人類最容易傳播的疾病之一。

病例飆升背後另一個因素，可能是因該地區為遏止病毒，過去兩年多來做出許多努力，使當地許多人尚未接觸過新冠肺炎病毒，意味著許多人尚未被感染。

舊金山加大職業健康計畫主任柯斯尼克（Robert Kosnik）預計病例在未來幾周內將持續上揚。

柏克萊學區也表示，近期疫情激增，使柏克萊公立學校系統只能用代課教師，填補約50%教師缺口。該學區並於日前重新要求，恢復教師與學生室內口罩令，23日生效。舊金山加大也開始要求，有100名或以上大型活動中的口罩令。

洛杉磯縣23日新增2476新冠病例，七人死亡，住院人數391，並未大幅增加。(洛...
洛杉磯縣23日新增2476新冠病例，七人死亡，住院人數391，並未大幅增加。(洛縣公衛 )

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