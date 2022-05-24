爾灣屋主大喊嚇跑入室竊賊 警方視頻直擊追捕

27歲男子Dione Eric Ril(左)與ey25歲男子Jordan Jahri Jones。（爾灣警局提供）

爾灣 警方21日逮捕兩名涉嫌企圖在Shady Canyon社區，入室盜竊的男子。

（視頻來源：爾灣警局 記者李雪後製）

當晚11點剛過，一名警察 發現了一輛可疑車輛停在Quail Hill附近，毗鄰Shady Canyon封閉社區。警察在車內發現了一部無線電和一把膛的幽靈手槍（即無序列號的槍）。

幾分鐘後，Canyon Creek的一位房主報警說，有兩名戴著口罩的男子接近他們的家，但當該居民通過他們的監控系統大喊時，倆人逃跑了。警方迅速設置了搜查警戒範圍，搜尋和逮捕嫌犯。在安那罕警察局直升機和爾灣警察局無人機合作下，兩名嫌犯在附近的空地上被定位，隨後被逮捕。

兩名嫌犯是來自長堤 市（Long Beach）的27歲男子Dione Eric Riley，和來自Palmdale的25歲男子Jordan Jahri Jones。倆人因企圖入室盜竊被捕，並被關押在橙縣監獄。探員們正在調查被捕者是否與5月1日發生在Shady Canyon小區的另一起住宅入室盜竊案有關。

民眾若有信息，可通過[email protected]或949-724-7245聯繫探員Eric Weber。