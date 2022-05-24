售體育場涉索政治獻金 安那罕市長辭職

安那罕市長席德胡涉入天使球場轉賣案中，不當收受政治獻金醜聞，23日宣布辭職。（安那罕市府網頁）

在安那罕天使 體育場（Angel Stadium）轉賣案中，涉嫌不當收受政治獻金的安那罕市長席德胡（Harry Sidhu），23日辭去市長一職。全案涉及3億2000萬元天使體育場出售交易。

與此同時，被指控在這起聯邦腐敗調查案中，試圖賄賂公職人員的拉菲尹（Melahat Rafiei），也於22日辭去加州民主黨 部秘書一職。她承認自己是聯邦調查局（FBI）調查天使體育場案的秘密證人。

洛杉磯時報報導，在本月早些時候提交的一份宣誓書（affidavit）中，聯邦調查局探員阿德金斯（Brian Adkins）稱，在安那罕市與球隊就天使體育場出售進行談判期間，席德胡至少兩次向球隊提供機密訊息，希望能換取球隊數百萬元競選捐款。

宣誓書並顯示，聯調局懷疑席德胡行賄、詐欺、妨礙司法和竄改證詞，稱他阻礙橙縣大陪審團對這筆交易的調查。市議會其餘六名成員，先前已呼籲他主動下台後，辭職於24日生效。席德胡是共和黨籍，2018年11月贏得市長選舉，計畫11月競選連任。

在這場交易扮演秘密證人的拉菲尹告訴OC之聲，她是本月提交給法庭聯調局宣誓書中提到「未透露姓名的秘密證人，被稱為CW1」。

宣誓書稱，雖然CW1一度配合調查，但該證人是腐敗案的盟友。阿德金斯寫道，「我認為，在CW1與聯調局合作過程中，CW1洩漏重要事實，包括CW1向民選公職人員行賄等。」

席德胡的律師梅爾（Paul Meyer）說，市長否認有不當行為，但他決定辭職，「讓安那罕市不受干擾的向前發展。市長並未透露任何閉門會議材料，沒有秘密訊息。政府宣誓書中證實，席德胡並未要求以任何方式，向談判方要求任何政治捐款。」

拉菲尹也否認自己有不當行為。她在寫給民主黨加州和全國主席的信中寫到，「目前而言，對黨最好的方式，就是辭去現有職務。」