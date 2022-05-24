洛縣海濱豪宅區2男2女墜崖 1死3傷

墜落懸崖的四名年輕人，兩男兩女，一名男子在現場被宣布死亡。（KTLA5）

洛杉磯 縣海濱豪宅區派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates），5月23日（周一）上午發生一起懸崖墜落事故，兩男兩女從300到400 尺的海邊懸崖上墜落，1死3傷。

洛縣 消防局隊長Wade Kelsey表示，該事件發生在23日凌晨 4 時 45 分左右，地點在Paseo Del Mar 1400街區， 靠近Avon路的交叉口。發生地附近是一個高檔的豪宅區，有多幢面向大海的民宅。相關視頻顯示，消防部門的多部車輛和一架直升機參與這起懸崖墜落事件的救援。

據KTLA電視台報導，墜落懸崖的是四名年輕人，是兩男兩女，都是20多歲。 Kelsey說，其中一名受害者當場死亡，死者是一名男性。有兩名受害者被吊回懸崖頂部，一名被空運到附近的創傷中心，另一名被救護車送走，兩人當時都處於危急狀態。

兩男兩女從300到400尺的海邊懸崖上墜落，導致一死三傷。（KTLA5）

消防官員陳述，事故發生時，其中一名跌落懸崖的男子爬上陡峭的堤壩頂部，並向當局尋求幫助。目前尚不清楚這四人是如何從懸崖上掉下去，四人的身分以及彼此之間的關係也尚未確定。

Kelsey表示，事故發生的地點非常危險，「該地區沒有圍欄，有一個斜坡直通陡峭的懸崖，這裡的大部分區域都非常不穩定，如果在沒有任何保護措施的情況下，靠近這個懸崖的邊緣非常危險。」當地警方仍在調查墜落的細節情況，據信沒有涉及任何車輛。