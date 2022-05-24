我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

洛縣海濱豪宅區2男2女墜崖 1死3傷

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
墜落懸崖的四名年輕人，兩男兩女，一名男子在現場被宣布死亡。（KTLA5）
墜落懸崖的四名年輕人，兩男兩女，一名男子在現場被宣布死亡。（KTLA5）

洛杉磯縣海濱豪宅區派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates），5月23日（周一）上午發生一起懸崖墜落事故，兩男兩女從300到400 尺的海邊懸崖上墜落，1死3傷。

洛縣消防局隊長Wade Kelsey表示，該事件發生在23日凌晨 4 時 45 分左右，地點在Paseo Del Mar 1400街區， 靠近Avon路的交叉口。發生地附近是一個高檔的豪宅區，有多幢面向大海的民宅。相關視頻顯示，消防部門的多部車輛和一架直升機參與這起懸崖墜落事件的救援。

據KTLA電視台報導，墜落懸崖的是四名年輕人，是兩男兩女，都是20多歲。 Kelsey說，其中一名受害者當場死亡，死者是一名男性。有兩名受害者被吊回懸崖頂部，一名被空運到附近的創傷中心，另一名被救護車送走，兩人當時都處於危急狀態。

兩男兩女從300到400尺的海邊懸崖上墜落，導致一死三傷。（KTLA5）
兩男兩女從300到400尺的海邊懸崖上墜落，導致一死三傷。（KTLA5）

消防官員陳述，事故發生時，其中一名跌落懸崖的男子爬上陡峭的堤壩頂部，並向當局尋求幫助。目前尚不清楚這四人是如何從懸崖上掉下去，四人的身分以及彼此之間的關係也尚未確定。

Kelsey表示，事故發生的地點非常危險，「該地區沒有圍欄，有一個斜坡直通陡峭的懸崖，這裡的大部分區域都非常不穩定，如果在沒有任何保護措施的情況下，靠近這個懸崖的邊緣非常危險。」當地警方仍在調查墜落的細節情況，據信沒有涉及任何車輛。

Palos Verdes Estates 5月23日早上發生懸崖墜落事故，導致一...
Palos Verdes Estates 5月23日早上發生懸崖墜落事故，導致一死三傷。（KTLA5）

洛縣 洛杉磯

上一則

分分鐘獵奇╱《蒙娜麗莎》驚艷巡展到紐約大都會博物館

下一則

售體育場涉索政治獻金 安那罕市長辭職

延伸閱讀

洛縣海濱豪宅區兩男兩女墜落懸崖 1死3傷

洛縣海濱豪宅區兩男兩女墜落懸崖 1死3傷
遊蕩新港灘住宅區 山獅遭捕獲後野放

遊蕩新港灘住宅區 山獅遭捕獲後野放
南加州聖伯納汀諾購物中心深夜派對驚爆槍案1死8傷

南加州聖伯納汀諾購物中心深夜派對驚爆槍案1死8傷
今年股市受挫 分析師：加州千億財政盈餘恐墜崖

今年股市受挫 分析師：加州千億財政盈餘恐墜崖
洛市消防局推出全國首輛電動消防車

洛市消防局推出全國首輛電動消防車
55萬買海濱度假屋 9個月後掉入大西洋 屋主一晚都沒住過

55萬買海濱度假屋 9個月後掉入大西洋 屋主一晚都沒住過

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

2022-05-16 18:54

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入