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分分鐘獵奇╱《蒙娜麗莎》驚艷巡展到紐約大都會博物館

【洛杉磯訊】
《蒙娜麗莎》驚艷巡展到紐約大都會博物館
《蒙娜麗莎》驚艷巡展到紐約大都會博物館

紐約人大排長龍，為之瘋狂打Call。1962至1963年文藝復興時期畫家達芬奇所繪製的《蒙娜麗莎》，離開老巢盧浮宮前往美國華盛頓國家美術館和紐約大都會博物館進行巡展。讓世界上最負盛名的一幅有著450年曆史的極為脆弱的木版畫跋山涉水，遠渡重洋絕對是個瘋狂且危險的想法。首先《蒙娜麗莎》是否能離開巴黎需要法國總統戴高樂，法國內閣會議以及部長理事會的各種批准。其次，將歐洲藝術珍品送到當時被法國認為是沒什麼文化的美國法國人集體抗議這簡直是不可理喻。最後《蒙娜麗莎》並沒有被租借給美國任何一個美術館，而是直接租給了當時美國在任總統肯尼迪及第一夫人杰奎琳。並由白宮承擔一切責任這是第一次也是唯一一次由美國總統親自為藝術展覽舉行開幕儀式同時發表演講，並實況轉播1963年2月7日至3月4日紐約大都會博物館門口的隊伍就幾乎未曾間斷。紐約人甚至是來自美國各地的人都想要親眼看看《蒙娜麗莎》。在大都會展出的頭7天裡大概有25萬人前來參觀，創下了該館歷史上的最高紀錄短短一個月之內觀眾人數突破100萬據說，在華盛頓國家美術館的展覽中出現了一個有趣的小插曲在保安制止之前一個小男生，讓藏在大衣裡的小狗看了一眼《蒙娜麗莎》1974年《蒙娜麗莎》前往東京和莫斯科進行巡展。自此之後它再也沒有離開過盧浮宮，現在如果你想要一睹《蒙娜麗莎》的芳容那就必須要排在盧浮宮一眼望不到頭的隊伍中在3米開外的人群中遠遠地看看她。

視頻來源：北美藝海藏家

大都會 美術館 博物館

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