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聖迪吉託學區總監詹姆-華德種族爭議 兩派為解職火爆交鋒

編譯組／綜合報導
聖地牙哥聖迪吉託聯合高中學區教委會最近內部火藥味很重，非洲裔總監因發言不當被停職，正反雙方爭論不休 。
聖地牙哥聖迪吉託聯合高中學區教委會最近內部火藥味很重，非洲裔總監因發言不當被停職，正反雙方爭論不休 。

聖地牙哥聖迪吉託聯合高中學區（San Dieguito Union High School District）19日教委會上，學區非洲裔總監詹姆-華德（Cheryl James-Ward）近期針對華人學生功課好，是因為家中富有的言論，引發爭議一事再度火爆升溫。教委奧爾曼（Michael Allman）與總監於今年2月的簡訊內容遭披露，現場譁然，奧爾曼與華德間是否存在「報復」行為，成了爭議焦點。

洛杉磯時報報導，過去兩年，該學區充滿領導層更替和政治分歧。當天學區教委會上，擠滿了關心的家長和民眾，有人舉牌要求開除總監詹姆-華德，但也有人舉牌要求讓她復職，雙方對立相當監尖銳。

上個月多元化和公平委員會研討會上，詹姆-華德將亞裔學生的學業成就，歸功於大量來自中國富裕移民。其言論激怒亞裔父母與社區。包括奧爾曼在內的三名教委，上月投票決定讓詹姆-華德休假以平息眾怒，另一名教委Katrina Young投票反對。

詹姆-華德已為她的言論道歉，但她認為，自己「被休假」，是因2月份對奧爾曼提出騷擾投訴後，遭其報復所致。她威脅「若遭學區解僱，將對學區提起訴訟」。

但一些不接受詹姆-華德道歉的亞裔社區成員，要求解僱她。批評者說，她之所以被要求休假，不是對性侵案投訴的報復，因除奧爾曼外，還有其餘兩名教委投票讓其休假。

部分社區成員認為，教委會對詹姆-華德過度迫害，他們認為她是學區第一位非裔主管，倡導多元化、公平和包容。

當地多元化和公平組織Encinitas 4 Equality聯合創始人德雷克（Mali Woods-Drake）在當天會議上，大聲朗讀她所說的褻瀆簡訊。德雷克指控奧爾曼報復詹姆-華德，因他在簡訊中所說的話被舉報。

根據奧爾曼，雙方簡訊內容是關於一名拉斯柯斯塔峽谷高中（La Costa Canyon High）教師，據稱該教師「叮」了一名學生，因該學生的口罩滑落。

根據簡訊截圖，奧爾曼寫道，「妳只需命令老師糾正並停止它，如果妳做不到，謝麗兒（Cheryl），恕我直言，你會完蛋。」華德回信稱，「實際上你不能這樣做，校長麥地納（Medina）可以。」華德並稱她會讓校長與該教師會面。

詹姆-華德要奧爾曼冷靜下來，奧爾曼說他太生氣。他道歉說他「超級、超級生氣，他會努力冷靜下來」，華德回應「不用擔心」。奧爾曼後來再傳簡訊給華德「誰（咒罵）起來了？」

當華德說應該寫一份正式投訴時，奧爾曼拒絕。「這就是我們解決問題的方式」，華德寫道。「不」，奧爾曼回訊「對不起，不行」。隨後奧爾曼寫道，「這是不服從。是他不知道，還是知道卻無視？如果不知道，就解僱校長，若知道且不予理會，就解僱老師。」

之後幾週，今年3月學區宣布，麥地納（Medina）下年度將轉任Earl Warren中學。

德雷克大聲讀完這些簡訊後說，「這是我們希望那些對學生福祉負責人的行為嗎？我們是否希望有人說，解僱我們校長和老師，是因為1月疫情激增時堅持戴口罩？」她指著奧爾曼說，「你應該收手」。

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