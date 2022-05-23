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台灣會館 追思彭明敏民主貢獻

記者張庭瑜/羅斯密市報導
台灣會館展出彭明敏在台參選照。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館展出彭明敏在台參選照。（記者張庭瑜／攝影）

曾起草「台灣自救運動宣言」的彭明敏，在今年4月8日於台北逝世，享壽98歲，彭明敏在加州的追思紀念會於5月22日台灣會館舉行，駐美代表蕭美琴出席該會。

駐美代表蕭美琴。（記者張庭瑜／攝影）
駐美代表蕭美琴。（記者張庭瑜／攝影）

曾任陳水扁總統資政的彭明敏曾是早期數一數二台籍精英，卻因為追求台灣的獨立自由及發表民族自決宣言，淪為階下囚，後來流亡海外20多年，直至台灣民主化後才於1992年返台，參與第一次總統大選，一生未曾從政的他，被外界稱為台灣主體意識和民主化的啟蒙者，也激勵許多從政人士。

蕭美琴當天稍早參加爾灣長老教會主日禮拜後，於下午出席台灣會館的追思會。她指出，彭明敏在面對政府的迫害，還能堅持為台灣捍衛民主自由，很不容易，而正是有這些前輩的犧牲奉獻才有現在的民主自由，而剛在橙縣長老教會發生慘案過後，更高興看到大家團結在一起，繼續捍衛得來不易的民主自由。

駐美代表蕭美琴(前中)。（記者張庭瑜／攝影）
駐美代表蕭美琴(前中)。（記者張庭瑜／攝影）

追思會由北加州台灣會館、聖地牙哥台灣中心與大洛杉磯台灣會館聯合舉辦，許多出席人士表達對彭明敏的不捨及與他相處的點點滴滴。

台灣會館執行長林榮松，在回憶彭明敏教授在台灣參選總統時，眾多海外民眾紛紛返台幫他助選，製作宣傳文宣，在沒有網路的時代更顯得難能可貴。

聖地牙哥台美基金會董事長張裕華表示，彭教授一生不只為台灣奉獻，對自由民主的貢獻也是不可限量，而這些貢獻不只影響了他的世代，也影響了對後輩及後面子子孫孫的世代。

北加州台灣會館創會執行長黃美星回憶，在1992通緝撤銷後返台時，將近的80位來自全世界各地的民眾更是自願護送彭教授回台，由此可見他在民間的擁戴度。

駐洛台北經文處黃敏境處長、大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇、北美台商會副總會長李旭東、彭明敏文教基金會前董事長鄭義和、林益顯醫師等人都出席致意。

台灣會館除了邀請眾多貴賓回憶追思彭明敏之外，也舉辦「認識彭明敏，瞻望新台灣」青年徵文活動，邀請40歲以下人士、及大專院校的台美學子，自由選擇彭明敏的著作或是論文，寫一篇讀後心得，獎金由100元至1500元不等。

●新聞辭典／彭明敏是誰？

1923年出生於日治時期台中市大甲區的彭明敏，1942年錄取於東京帝國大學（現東京大學），於1945年後轉入台灣大學就讀，在此其期間結識了李登輝。隨後於1953年在加拿大蒙特婁的麥吉爾大學（McGill University ）法學院獲得法學碩士學位。次年，他獲得巴黎大學（University of Paris）法學博士學位。

彭明敏也被譽為台灣民主獨立的先鋒，出身於日治時期的他，此初並未對政治上心，直至1949年國民政府遷台與二二八事件，隨後白色恐怖與戒嚴獨裁，讓彭明敏徹底絕望，更意識到台人自決的重要性。

1964年彭明敏與他的兩名學生謝聰敏、魏廷朝認為，國民黨統治下的台灣一直奉持著不符現實的宣稱及立場極為荒唐，並在日文期刊「自由中國月刊」，共同發表「台灣自救運動宣言」，同年被捕入獄。

台灣自救運動宣言主要內容為「反攻大陸」是絕對不可能，認為要解決當前問題，必須重組政府，全面改革，並要求制定新法，保障基本人權，以實現真正民主。而這一番宣言也觸怒了蔣介石政權，三人皆因叛亂罪被判處八至十 年的有期徒刑，但因美方施壓，彭明敏隨即被特赦，出獄後的也長年被特務監視跟蹤，直至1970年透過日本台獨運動人士宗像隆幸成功逃亡到瑞典和美國。

在海外逃亡期間，他也廣推台灣獨立理念，於1978年間出任台美協會的董事，並為次年《台灣關係法》的立法，赴美國眾議院的聽證會作證，而他的逃亡期間也一直到1988年一月蔣經國逝世後，李登輝接任總統一職才撤銷對彭明敏的通緝，彭明敏於1992年11月返台，結束長達23年流亡生涯。(記者／張庭瑜)

彭明敏生前著作及照片展。（記者張庭瑜／攝影）
彭明敏生前著作及照片展。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館展出「台灣自救宣言」。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館展出「台灣自救宣言」。（記者張庭瑜／攝影）

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