陳仁宜角逐加州主計長 僑團籌款支持

南加州150位支持者參加21日的籌款晚會，支持陳仁宜競選加州主計長。前排左至右依次為：林連連、加州前參議員夏樂柏（Bob Huff）與太太何美湄、競選人陳仁宜、核桃市長秦振國、羅省中華總商會主席莊佩源、中華會館主席鄺松齡。（記者楊青／攝影）

南加州 數十個僑團21日聯合舉辦大型籌款晚會，支持陳仁宜競選加州主計長。

史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institute）研究員、矽谷El Camino Health董事長陳仁宜（Lanhee Chen），今年代表共和黨 競選2022年的加州主計長（California State Controller），這也是陳仁宜首次挑戰競選公職。雖是初試啼聲，但已經獲得不少支持，包括洛杉磯時報、韓國中央日報、橙縣紀事報、LA Daily News等為其背書，洛杉磯時報則是從包括三位民主黨人在內的多名競選人中，單挑陳仁宜給與背書支持。

加州前參議員夏樂柏（Bob Huff）與太太何美湄等召集當晚共有150人參加的籌款晚會。陳仁宜重申，加州預算花費太不透明，簡直到匪夷所思的地步。他說，加州人每年繳納高額的稅賦，但沒有人知道這些錢怎麽用、用到哪裏去了，未來他將為納稅人看好大門。

陳仁宜在2012年時曾擔任共和黨總統候選人羅穆尼（Mitt Romney）競選團隊政策主任。在前總統小布希（George W. Bush）任內，也曾擔任美國衛生公共服務部的高階政治任命官員。他的父母來自台灣，父親是執業醫師，母親是化學家，陳仁宜在北卡羅來納州出生，幼時搬到南加 的羅蘭岡，羅蘭高中畢業後進入哈佛大學，擁有法學與政治學雙博士學位。

南加州150位支持者參加21日的籌款晚會，支持陳仁宜競選加州主計長。（記者楊青／攝影）

在這次競選主計長之前，陳仁宜就已經擁有相當的知名度，他是全美知名的政治評論員，曾在國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）和許多政論節目露面。在2020年台灣總統大選時陳仁宜也到台灣觀選，並稱讚台灣是印太地區的民主典範。

聖蓋博谷林肯俱樂部主席何美湄表示，可以用「明知山有虎，偏向虎山行」，形容陳仁宜挑戰加州主計長的選戰。她表示，主計長是一個非常重要的位置，因爲它是一個獨立的執行單位，不受州長或參眾議會的牽制。加州賦稅在全美名列前茅，但多年來仍一直不斷增稅，是因爲政府花錢是沒有節制？還是存在可能的不合理、不合法？陳仁宜雖然是共和黨，但卻可以跨越黨派和兩黨對話，讓加州納稅人的錢的使用得到有效監督。華人社區應該儘所能來幫助他。

目前的競選經費還是有缺口，所以希望以籌款會方式抛磚引玉，希望大家有錢出錢有力出力支持他。陳仁宜表示，6月7日的初選非常重要，他期望華人都去投票，用選票表達對他的支持。